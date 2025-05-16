童星出身的「他」為吉卜力《夢幻街少女》配音　30年後變國民男神

吉卜力工作室經典作品《夢幻街少女》（又譯《心之谷》），今年適逢上映30週年將於5月29日重返台灣大銀幕，當時被封為「國民初戀」的男主角「天澤聖司」更是當年僅14歲、童星出身的高橋一生擔綱配音，如今已是當紅男神的高橋一生，迄今仍感謝聖司對他的深遠影響。



童星出身的高橋一生14歲時曾為《夢幻街少女》配音。（IG@hyoketsu_issey_tabisuru）

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高橋一生原本曾為吉卜力動畫《兒時的點點滴滴》簡單配音，第二次又被找來為《夢幻街少女》男主角配音，為了積極投入角色，他用自己的方式努力，試圖理解聖司的心情，因為太過拼命的性格，一直抓不住聖司的感覺，甚至有種自己在內心與聖司吵架的感覺，沒想到告假一天之後竟有了180度大轉變，高橋感性形容彷彿「與內心的聖司和解」，迄今仍感謝《夢幻街少女》對他的影響，認為是一生難忘的經驗。

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高橋一生表示，片中最不易用聲音表現的部份，在於聖司與月島雯之間的情感交流，「特別是他那種『明明喜歡卻故意擺出一副壞脾氣』的孩子氣，真正錄製時怎麼也無法順利進入狀態。」高橋透露，當時他與配音月島雯的本名陽子在錄音室排練了幾次，卻始終抓不到聖司的心情，只好向吉卜力工作室告假，認真重新閱讀了劇本，一天下來，終於覺得自己好像能和聖司相處融洽了。

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高橋開心地說：

「我甚至能說，聖司已經成為我內心的一部份了，尤其是最後那場戲，我非常感同身受。像聖司這樣的男孩，我覺得現實中一定存在，而且這樣的戀愛關係也應該是存在的。彼此互相激勵、共同成長，或許這才是理想的關係吧。」



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