Tyson Yoshi與Christy登記結婚曬巨鑽　積極造人盼35歲前生龍鳳胎

獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）跟Christy交往6年，去年在演唱會上求婚，小倆口今日（19日）甜蜜宣布登記結婚，下個月則要在歐洲舉辦山林婚禮，預算高達200萬港幣，他說：「不收禮金包住宿，好友們自己處理機票。」



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他以1.8卡、46萬鑽戒求婚成功，今年頻繁赴台宣傳新專輯，同步籌備下個月在香港啟德體藝館的3場演唱會，婚禮主導權交給Christy，自己負責出錢。而兩人對於登記日期各有主見，一度起了小爭執，討論之後於19日在香港登記結婚，夫婦以白色系打扮為主，發文說：

「程氏夫婦已簽署最新行政命令。」



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Tyson Yoshi先前表示自己包辦飛至歐洲的親友住宿，香港宴客則要滿足長輩期待，預計席開50桌，足見其孝順以及疼妻的心態。兩人會努力在35歲前拚龍鳳胎，未來也打算搬至大一點的租屋處，表示比價後租屋仍然比買房子划算許多。

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