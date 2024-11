Tyson Yoshi專訪｜認同Christy有爭執　盼擺酒化繁為簡結果去歐洲

Tyson Yoshi以巨型鑽戒套牢交往6年的女友Christy,計畫明年7月舉辦歐洲婚禮,繁瑣的籌備過程讓他一度崩潰。兩人相處雖然甜蜜,但有過2次爭執,他想化繁為簡,對於女友堅持難以理解:「我們都是7月生日,女友希望同樣在30歲時簽字,但又要花一筆錢。」



【圖輯】點圖放大看更多Tyson Yoshi靚相👇👇👇

+ 17

抱怨歸抱怨,他自認平常活在聚光燈下,婚禮是專屬於未婚妻的發光時刻,仍會如她所願。像是歐洲山林婚禮由Christy決定場地,他說這是兩人的唯一一次婚禮,設下預算讓Christy自由發揮,只是Christy習慣找資料研究比較,看愈多煩惱愈多,他說:

「我們處理事情方式不同,我就直接詢問有經驗的團隊,很快就能解決。」



【相關圖輯】馬東石細個勁可愛「突變爆肌男」 網民:到底發生過什麼事(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 15

此外,他包辦飛至歐洲的親友住宿,香港宴客則要滿足長輩期待,預計席開50桌,整體費用達天價,足見其孝順以及疼妻的心態。至於新樓,小倆口考量在35歲前拚龍鳳胎,打算搬至大一點的租屋處,他說房價高到真的買不起,目前每月租金7萬港幣,比價後租屋仍然划算。

【相關圖輯】盤點TVB十個40歲以上爆肌中佬 有一位年近60歲仲好打過後生仔(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 17

籌備婚禮之餘,Tyson Yoshi正在計畫香港個唱,另釋出跟派偉俊合唱的全新單曲〈Fxxk you and your friends〉,描述遭友人背叛的心境,真心換絕情讓他相當痛心,直言是人生至今的最大打擊,如何克服低潮?他說:

「跟自己對談,讓時間撫平傷痛。」



Tyson Yoshi以巨型鑽戒套牢交往6年的女友Christy,計畫明年7月舉辦歐洲婚禮。(IG@tysonyoshi)

延伸閱讀:

接觸身心成長領域!戴佩妮曝靈性體驗

許冠文、黃子華睽違32年合體!深入殯葬文化:死亡祝福

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】