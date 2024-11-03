Tyson Yoshi專訪｜認同Christy有爭執　盼擺酒化繁為簡結果去歐洲

Tyson Yoshi以巨型鑽戒套牢交往6年的女友Christy，計畫明年7月舉辦歐洲婚禮，繁瑣的籌備過程讓他一度崩潰。兩人相處雖然甜蜜，但有過2次爭執，他想化繁為簡，對於女友堅持難以理解：「我們都是7月生日，女友希望同樣在30歲時簽字，但又要花一筆錢。」



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抱怨歸抱怨，他自認平常活在聚光燈下，婚禮是專屬於未婚妻的發光時刻，仍會如她所願。像是歐洲山林婚禮由Christy決定場地，他說這是兩人的唯一一次婚禮，設下預算讓Christy自由發揮，只是Christy習慣找資料研究比較，看愈多煩惱愈多，他說：

「我們處理事情方式不同，我就直接詢問有經驗的團隊，很快就能解決。」



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此外，他包辦飛至歐洲的親友住宿，香港宴客則要滿足長輩期待，預計席開50桌，整體費用達天價，足見其孝順以及疼妻的心態。至於新樓，小倆口考量在35歲前拚龍鳳胎，打算搬至大一點的租屋處，他說房價高到真的買不起，目前每月租金7萬港幣，比價後租屋仍然划算。

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籌備婚禮之餘，Tyson Yoshi正在計畫香港個唱，另釋出跟派偉俊合唱的全新單曲〈Fxxk you and your friends〉，描述遭友人背叛的心境，真心換絕情讓他相當痛心，直言是人生至今的最大打擊，如何克服低潮？他說：

「跟自己對談，讓時間撫平傷痛。」



Tyson Yoshi以巨型鑽戒套牢交往6年的女友Christy，計畫明年7月舉辦歐洲婚禮。（IG@tysonyoshi）

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