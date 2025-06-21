同志歌手自揭情史　分手後「情趣用品最令人尷尬」 現有穩定對象

炎亞綸近日登上《不正常愛情研究中心》Podcast節目受訪，為即將在7月初登場的《炎上 炎亞綸》宣傳售票，一開場便自爆戀愛經驗。他提到過去與同樣身為藝人的對象交往，戀情必須極度低調：「我們甚至會刻意錯開穿一樣的衣服，彼此都很緊張。」戀愛變成壓力，最後也難以維持。



炎亞綸近日登上《不正常愛情研究中心》Podcast節目受訪，為即將在7月初登場的《炎上 炎亞綸》宣傳售票（IG@aayan1120）

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談到分手後的各種「殘留物」炎亞綸忍不住苦笑：「像一起養的貓狗，現在叫別人爸爸、叫別人媽媽，真的很怪。」他更直白表示「情趣用品是最尷尬的東西！」、「就算有消毒還是沒辦法再用，除非是絕版款，還得找工廠再做一批。」除分手困擾外，炎亞綸也在節目中大方承認「現在有穩定約會的對象」並表示對方是個「讓我相處起來很自在的人」，屬於他理想中獨立、成熟、不黏人的類型。他更笑說：

「如果觀察過後覺得穩，我什麼都可以給，連房子都可以。」



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談到即將登場的《炎上 炎亞綸》，炎亞綸透露節目段子很多由他親自撰寫，內容不只犀利「還寫很多很髒的字」他笑說這不只是表演，更是自我消化與療癒的過程。這場《炎上 炎亞綸》對他來說就像一場重生儀式，讓過去的自己畢業、也讓觀眾用笑聲消化過往「你要有愛才講得出那些會讓人又刺又爽的話。」他強調：「我不入地獄，誰入地獄。」一語道破這場《炎上 BURN》的精髓。

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