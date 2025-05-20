《哈利波特》壞表哥減肥轉型拍同志性虐片　露骨描繪BDSM震撼康城

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影中飾演哈利波特超討人厭的「表哥達利」（Dudley Dursley）的36歲男星Harry Melling，現在不再是小時候的小胖子，而是帥氣的型男。



Harry Melling曾在《哈利波特》飾演「表哥達利」。（《哈利波特》飾演劇照）

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他現身本屆康城影展，帶來最新大銀幕作品《Pillion》，片中探討了同性戀電單車手和一名停車場管理員之間的性虐待及服從的關係，該片在康城首映後，觀眾給予長達8分鐘的鼓掌，大受好評。

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Harry Melling在片中飾演膽小青年柯林，他在遇到了由Alexander Skarsgard飾演的自信的電單車幫派頭目，兩人建立了一種特殊關係，挑戰了柯林平凡的生活，雙帥在這部電影有著露骨的性愛場面和狂野的服裝，康城觀眾仍然對其讚不絕口。

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