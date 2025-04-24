台灣兒童急症科主任王聖儒日前發文，以「梅毒少女時代」為題引起關注。



王聖儒醫生指出，少女得梅毒在10年前是極罕見的事，而2024年台灣少女梅毒個案，竟比10年前暴增53倍，經疾管署調查，3大「兇手」隨之曝光。

台灣少女「梅毒個案10年暴增53倍」！醫生揭3元兇及預防性病貼士（01製圖）

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少女梅毒個案比10年前暴增53倍，王聖儒醫生說明，梅毒是一種會「親密接觸傳染」的性感染症，初期常沒症狀，但不治療會傷神經、心血管，甚至影響胎兒。而孕期感染梅毒，可能導致寶寶死產、早產或子宮內感染（先天性梅毒）。

根據台灣疾管署調查，王聖儒醫生提到，青少年感染梅毒的3大兇手，分別是：

1. 交友App，一滑就約見面，一約就發生親密行為；

2. 其次是早熟性行為，初次性經驗越來越早；

3. 再來則是缺乏性教育，不知道戴套，也不懂性病。



2024年的數據結果顯示，台灣15至24歲女生梅毒個案暴增51.4％（與前一年比較），懷孕婦女感染梅毒也從2022年的64宗，提升到2024年157宗，其中先天梅毒疑似個案也升至82宗，很多孕婦甚至產後才知道自己得了梅毒。

王聖儒醫生補充3關鍵，包括：

第1，避孕套不是情趣，是必要，確保保護措施到位；

第2，定期篩檢才是成熟的性感，無症狀不代表沒事，尤其是固定交往也可能中招；

第3，孕婦兩次梅毒篩檢不能少，尤其懷孕初期、臨盆前都要篩，保護自己也保護寶寶。



王聖儒醫生最後給青少年一句話：

滑交友App沒關係，滑進感染科才尷尬。

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