方大同去世｜蕭敬騰Summer不捨好友隱瞞病情「體貼得讓人生氣」

方大同在2月21日離世，享年41歲，消息震驚演藝圈。摯友蕭敬騰24日和老婆Summer（林有慧）出席活動時坦言，一直到方大同離世前一個多禮拜雙方都還有聯繫，第一時間完全不敢相信以為是假消息：「我們沒想過會這麼難面對這件事情。」



蕭敬騰和Summer談到方大同離世，不捨地說「他真的是天使」。（IG@jam_hsiao0330）

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談及摯友方大同離世的消息，蕭敬騰和Summer語帶凝重感嘆，方大同真的是個非常體貼的人，官方公布的離世時間是2月21日，但他們一直到10幾號都還有聯繫，方大同從頭到尾都沒有讓他們得知自己的身體狀況，因此看到方大同離世的消息當下完全不敢相信，這也讓蕭敬騰和Summer不捨地說：

「這種體貼真的很讓人生氣。」



方大同在2月21日離世，享年41歲，消息震驚演藝圈。(ig@soulboykhalilfong)

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蕭敬騰透露，無論什麼工作第一個想到的都是方大同，像是先前在中國大陸工作較頻繁，只要是音樂節目詢問他最想合作的對象是誰，他回答的第一個絕對是方大同，「不過大同會說他在休息，但他也不會告訴你他怎麼了。」Summer則憶當時方大同回她「再休息會吧，明年應該就可以了。」讓兩人難過感慨，方大同真的是天使。

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然而方大同的離世也讓蕭敬騰有感而發說道，「這世界上真的有太多事情是我們解決不了的，只要找到自己開心的方式，開心就好。」Summer也在一旁補充說：

「我們唯一能做的就是把自己照顧好，才有能力照顧別人。」



蕭敬騰24日和老婆Summer（林有慧）一同出席活動。（中天新聞網授權使用／記者 伍映澄 攝）

Summer也透露，近期夫妻倆想特別飛到英國看美國盲人歌手Stevie Wonder演唱會，最大的原因就是想替方大同去看：

「因為他很愛他，他比我們更愛，他的靈魂都是他。」



Summer透露夫妻倆想飛到英國看Stevie Wonder演唱會，最大原因是想替方大同看。（中天新聞網授權使用／記者 伍映澄 攝）

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