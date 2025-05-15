方大同獲金曲獎評審團獎　林家謙角逐6獎爭歌王｜附完整入圍名單

第36屆金曲獎14日公布入圍名單，落日飛車與HYUKOH的「AAA」專輯，一口氣入圍「年度歌曲獎」、「最佳專輯製作人獎」等7項大獎，成為入圍大贏家。已故香港歌手方大同，雖入圍5獎，還提前獲得「評審團獎」肯定，但最後仍與「特別貢獻獎」擦身而過，原因是「沒有台灣身份證」。



林家謙入圍最佳華語男歌手、華語專輯、年度專輯等6獎，與蕭煌奇、李榮浩等實力歌手爭奪歌王寶座。（FB@金曲 GMA）

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金曲36評審主席丁曉雯解釋：

「他沒有台灣身份證，卻以公司名義報名角逐，這麼說好了，假設有人推薦張學友，但他也沒有台灣身份證，我們卻推薦了環球唱片，那也很奇怪，幾經思考，即使沒有特別貢獻獎，但方大同在我們心中的實力仍無庸置疑。」



今年的入圍名單，外界最關心提名遺珠，丁曉雯幽默地說：

「今年評選雖沒有特別激烈，但也有經過幾輪投票，遺珠真的很多，我個人心裡也有大珠、小珠，每個評審心裡的遺珠都不同，但我必須說這屆評審非常用心，相信入圍名單不會辜負大家期望，金曲獎也會非常精采。」



方大同獲得「評審團獎」肯定，但最後仍與「特別貢獻獎」擦身而過。（fb@方大同）

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林宥嘉暌違8年才發表的「王 Love, Lord」專輯，最後竟然全軍覆沒。丁曉雯稱，這次太多人沒選上，但她此刻無法就單獨個人發表意見：「林宥嘉當然有被討論，每個單項獎也都是各別討論，誰沒入圍真的沒法討論。」其實已故天后李玟的作品，也有進入討論名單：

「聽了這麼多作品之後，我們對於歌手是誰、製作人是誰等，都不是最先討論的，主要還是這首歌能帶給我們的感受，是否能觸動我們？今年很多作品的文字力量也非常亮眼，總而言之，最順利的情況也要2輪才能有答案，最激烈的則需經過4輪。」



丁曉雯認為即使作品無法入圍，也不代表他們不優秀：

「入選名單真的有限，評審最後還是會以這張作品會帶給市場或產業面等有多大的影響力，做出最後決定。」



入圍揭曉前夕，丁曉雯的評審主席身份提早被媒體披露，引發外界質疑「名單恐有失公允」？對此她表示：

「我的朋友都很有分寸 ，但我必須說評審名單本來就不是封存，真的沒必要提早知道，這只是百害而無一利，因為最後得獎的又不是評審。」



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至於哪些獎項最難評？丁曉雯稱今年的作品都超級精采，又以「年度歌曲」最難評：

「討論時間也比較久，後來大家還決定要不要增列？因為全數幾乎都有發表意見，我們還另外討論誰可以進入『年度歌曲』名單，結果也是經討論後才進行投票。」



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