網友搭飛機巧遇具俊曄！用網路翻譯傳遞安慰　他超暖回應致謝

具俊曄自從大S過世後，深陷在喪妻的低谷中走不出來。他有意定居金山守護亡妻，消息傳回韓國感動千萬網友。而台灣有網友在搭機回台灣時巧遇具俊曄，忍不住透過網路翻譯傳遞安慰與加油，獲得具俊曄溫暖致謝。



網友lydiachen_jolly在Threads上分享：「坐飛機隔壁坐了姐夫具俊曄，在吃飛機餐的時候，拿了給他看，真心希望離別留下來的人都可以好好的♡」。而她的附圖上正是透過翻譯把「不好意思打擾 我是您和大S的fans，想跟您說謝謝你讓S幸福，請您好好吃飯好好睡覺保持健康」翻成韓文，具俊曄也拍拍她說：「真的很謝謝。」

具俊曄為了守護大S有意定居金山。（IG：@hsushiyuan）

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上萬網友瘋狂按讚，不停留言謝謝lydiachen_jolly為大家講出心聲。lydiachen_jolly也說，具俊曄很認真的讀完，並露出「暖暖的笑臉」，回應道：「很謝謝。」

另外也有曾和具俊曄在工作上往來的網友現身說法，證實姐夫本人非常親切，大家都非常心疼他的遭遇，包括po文的網友在內，不少人都因為這段文字紅了眼眶。

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