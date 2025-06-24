夏天為大地帶來美女！35歲女星濕身解放性感 網民讚：越來越美
撰文：ETtoday
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台灣女星曾智希平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近她就在社群曬出日前出遊的泳裝辣照，畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。
透過曾智希分享的照片可見到，她身穿一件紅色的平口泳裝，款式是荷葉邊設計，完美襯托夏日氛圍。她將頭髮紮起成丸子頭，並對鏡頭露出燦爛笑容，表情相當開心及自在，似乎很享受當下的悠閒時光。她整個人泡在無邊際泳池中，僅露出上半身，並用雙手撐在泳池邊，傲人的上圍若隱若現。
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此外，曾智希也在文中透露自己對夏天的熱愛，並且表示：「今年的夏天，希望自己可以一直泡在我最愛的泳池跟海邊」，同時也在文末留下「#夏至 #好想去游泳」的標記，表達自己對水上活動的期待及渴望。貼文及照片曝光後，湧入大批網友留言：
「漂亮」
「真性感」
「越來越美。」
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