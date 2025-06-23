36歲女星遭愛犬咬傷面恐破相「深層組織受損」急入院 流血照曝光
撰文：TVBS新聞網
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台灣樂天女孩啦啦隊成員鄭筠熹昨（22）日凌晨，於家中被自家愛犬玩耍時意外咬傷臉部，所幸傷口經醫生初步處理後情況穩定，不過從照片中來看，流了不少血，她深怕破相大哭，所幸並無大礙。
據悉筠熹於家中與愛犬玩耍時，狗狗不小心反應出現輕微攻擊行為，筠熹事後立即以冷鹽水清洗傷口，並於當下至醫院急症室處理傷口與打針，醫生評估已無感染跡象及潛在重大併發症。
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目前經主診醫生評估，傷口位於臉部，屬深層肌理傷造成深度組織受損，筠熹已開始接受抗生素與消炎藥物治療，將繼續追蹤復原情形，遵從醫生安排定期回診。
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