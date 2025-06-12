「請美女跳辣舞」賀阿仔中學畢業！兒讚母有誠意：同學看得很開心

近期畢業季不少學校都在舉行畢業典禮，氣氛歡笑中帶著不捨。



不過，台中有家長為了慶祝小孩畢業，竟然找來辣妹鋼管車在校門前表演，引起附近民眾評價兩極。校方則表示相當訝異，當下因為花車違停有請警方協助，不鼓勵家長做這樣的行為。

台中有家長為慶祝小孩畢業找來辣妹在校門跳艷舞，引起熱議。（TVBS新聞網影片截圖）

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畢業典禮當天，音樂響起，穿著熱褲的辣妹在鋼管吉普車上熱舞，吸引路過民眾和司機的目光。這輛車就停在台中南屯區的萬和國中前。兩名辣妹隨後下車，在校門口繼續表演。吉普車上寫著：

某年某班某同學畢業快樂，感謝老師辛苦教導。

不少同學和家長拿出手機錄影，而這輛車其實是畢業生家長特地請來的。

請花車舞團的家長表示，現在大家的畢業慶祝花招越來越多，所以就要比別人更有創意。由於舞團是按時間計費，擔心在學校會被趕，不能停留太久，所以舞團在學校外面表演後，還應邀到畢業生家中前面跳舞。

被慶祝的畢業生則對記者表示，當下看到媽媽準備的「驚喜」很傻眼，不知道該說什麼。不過，他也認為媽媽這樣做頗有誠意的，同學們也看得很開心。但這場別出心裁的慶祝活動，附近民眾評價兩極。

一位附近居民表示，知道學校當天舉行畢業典禮，就過去看了一下，沒想到真的看到有辣妹在跳舞。另一位則認為，這樣的表演感覺不太適合，因為畢業生現在才中學生而已。

這種吉普車花車通常只在廟會活動中看得到，這次出現在畢業典禮，承接業者也覺得很新鮮。吉普車活動企劃阿峰表示，其實第一次接到這樣的案子，感到有點驚訝。之前也接過生日活動，壽星會站在吉普車上慶祝。

萬和國中教務處主任偉城表示，看到花車出現在校門口真的嚇了一跳，因為沒有預期會有家長安排這樣的節目。學校自己的畢業典禮其實安排得非常溫馨、圓滿，沒想到還有這個額外的「畢業禮物」，而且車子是停在校門口，算是違停，有請警政單位來協助處理。

校方也提到，今年學校的升學成績不錯，畢業典禮有不少人送花籃祝賀，校內畢業活動也很有創意，家長們不要破費。

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