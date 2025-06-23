藝人突然被解約首認「已逝女星」是前女友　IG公開舊愛遺書

賀瓏日前被目擊和Albee同遊日本大阪，事後薩泰爾表示不回應，今日薩泰爾大動作聲明與賀瓏終止合作，剛賀瓏也在社群發文，認了單口喜劇演員天殘（翁芝瑩）就是他的前女友，同時公開天殘最後訊息，表示：「薩泰爾娛樂和我的合作關係正式結束了，謝謝薩泰爾多年來對我的栽培，真心感謝。」



賀瓏日前被目擊和Albee同遊日本大阪。（IG@albeefin）

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賀瓏坦言，過去2個月發生了很多事，在過去並不適合由自己單方面說明，在昨天他被告知解約後，他認為這是他唯一能做的回應，他對於公開天殘的私人貼文非常抱歉，也希望相關人士可以諒解：

「這是我第一次也是最後一次，回應有關前女友的事。如果可以，我不想再增加愛她的親友更多的傷痛，謝謝大家的關心。」



賀瓏坦言，過去2個月發生了很多事。（IG@albeefin）

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天殘在遺書中提到，她和賀瓏於4月6日分手：「他承認已經不再愛我，所以我們都同意分開，沒有第三者，只有給彼此的好聚好散和體面，我已經重重的甩他巴掌了，平生最大力的一次。」她還拜託大家照顧賀瓏，「他是我的快樂和寶貝」，用情之深，令人鼻酸。

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