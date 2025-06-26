Albee還原「賀瓏感情時間軸」意外波及曾國城　始終未正式認愛

喜劇演員賀瓏爆出和Albee（范乙霏）日本約會後，遭所屬經紀公司薩泰爾解約，賀瓏也認愛曾和已故喜劇演員天殘交往，並公布其生前私人文章，讓天殘好友林妍霏憤怒抖出賀瓏逼天殘墮胎，Albee也跳出來還原兩人感情加溫的時間軸，強調沒有感情重疊，掀起輿論。而根據Albee文章所提到的「爆料新聞」，應是指曾國城被指性騷擾，她失去主持棒一事，兩方才慢慢熱絡起來。



Albee在文章表明，跟賀瓏搭檔《賀瓏夜夜秀》過去2年，只有工事才有往來（IG@albeefin）

Albee在聲明中澄清「感情沒有重疊」。（IG@albeefin）

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Albee在文章表明，跟賀瓏搭檔《賀瓏夜夜秀》過去2年，只有工事才有往來，不過賀瓏4月初跟天殘分手時，自己也因爆料新聞而困擾。而根據Albee提供的時間線，她指的應為遭曾國城性騷擾，拒絕後主持棒不保，但她當時也已做澄清，「沒有摸大腿這件事」，沒有繼續主持只是因為雙方合約結束，和平離開。

Albee不時以低胸裝主持《賀瓏夜夜秀》。（《賀瓏夜夜秀》截圖）

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而外界最矚目的是賀瓏、天殘和Albee三人的關係，Albee在聲明中澄清「感情沒有重疊」，賀瓏和天殘分手十天後，也就是4月16日，他們有碰面，女方也有看過賀瓏跟她的聊天紀錄。至於她和賀瓏的大阪行，她沒明講兩人的真實關係：

「我與賀瓏在這段期間的相處，陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志，同時，我沒有對不起任何一個人。」



外界最矚目的是賀瓏、天殘和Albee三人的關係。（Facebook＠天殘）

Albee文章所提到的「爆料新聞」，應是指曾國城被指性騷擾，她失去主持棒一事。（IG@samtseng0129）

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