啦啦隊女神重遊香港有洋蔥 9年前窮遊慳錢如今圓夢請老豆食大餐
撰文：ETtoday
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短今（胡馨儀）是台灣中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。她27日便在社群網站透露，前陣子帶姊姊和爸爸去香港遊玩時：「其實心裡感觸蠻多的。」
短今透露上一次去香港太平山是在2016年，當時是她和姊姊、弟弟的三人旅行：
「第一次來錢包裡的存款不夠，只記得整趟旅行都在吃咖喱魚蛋。對我來說，那就是香港最美味的食物，因為再貴的就吃不起了。」
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為了節省開支，短今三姊弟當時甚至很常放棄搭乘交通工具：
「很多步行需要半小時以上的路程，我們三姊弟都是用走路的。」
時隔多年的努力工作賺錢，她日前終於故地重遊：
「這次可以支付爸爸整趟的旅費，甚至帶他去高級餐廳吃飯。」
再度站上太平山頂，看著熟悉的城市景色，短今內心有滿滿的感觸：
「看著一樣的太平山風景，心裡默默感謝自己一直以來這麼努力沒有放棄。」
短今IG全文：
上一次來太平山是姐弟三人的旅行
其實心裡感觸蠻多的
第一次來錢包裡的存款不夠
只記得整趟旅行都在吃咖喱魚蛋
對我來說，那就是香港最美味的食物
因為再貴的就吃不起了
旅途中為了省錢，很多步行需要半小時以上的路程
我們三姊弟都是用走路的
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但事隔多年
我努力的工作賺錢、存錢
這次可以支付爸爸整趟的旅費
甚至帶他去高級餐廳吃飯
看著一樣的太平山風景
心裡默默感謝自己一直以來這麼努力沒有放棄
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