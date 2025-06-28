啦啦隊女神重遊香港有洋蔥　9年前窮遊慳錢如今圓夢請老豆食大餐

短今（胡馨儀）是台灣中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。她27日便在社群網站透露，前陣子帶姊姊和爸爸去香港遊玩時：「其實心裡感觸蠻多的。」



短今透露上一次去香港太平山是在2016年，當時是她和姊姊、弟弟的三人旅行：

「第一次來錢包裡的存款不夠，只記得整趟旅行都在吃咖喱魚蛋。對我來說，那就是香港最美味的食物，因為再貴的就吃不起了。」



短今（胡馨儀）是台灣中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員。（IG@sammie_923）

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為了節省開支，短今三姊弟當時甚至很常放棄搭乘交通工具：

「很多步行需要半小時以上的路程，我們三姊弟都是用走路的。」



時隔多年的努力工作賺錢，她日前終於故地重遊：

「這次可以支付爸爸整趟的旅費，甚至帶他去高級餐廳吃飯。」



短今8年前只能窮遊香港，如今圓夢請爸爸遊香港感觸良多：「這次可以支付爸爸整趟的旅費，甚至帶他去高級餐廳吃飯。」（IG@sammie_923）

短今8年前只能窮遊香港，如今圓夢請爸爸遊香港感觸良多：「這次可以支付爸爸整趟的旅費，甚至帶他去高級餐廳吃飯。」（IG@sammie_923）

再度站上太平山頂，看著熟悉的城市景色，短今內心有滿滿的感觸：

「看著一樣的太平山風景，心裡默默感謝自己一直以來這麼努力沒有放棄。」



短今IG全文：

上一次來太平山是姐弟三人的旅行

其實心裡感觸蠻多的

第一次來錢包裡的存款不夠

只記得整趟旅行都在吃咖喱魚蛋

對我來說，那就是香港最美味的食物

因為再貴的就吃不起了

旅途中為了省錢，很多步行需要半小時以上的路程

我們三姊弟都是用走路的

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但事隔多年

我努力的工作賺錢、存錢

這次可以支付爸爸整趟的旅費

甚至帶他去高級餐廳吃飯

看著一樣的太平山風景

心裡默默感謝自己一直以來這麼努力沒有放棄



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】