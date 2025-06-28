乳癌藝人手術後發放正能量　幽默談乳房重建笑住抗癌：以巨乳回歸

英國知名歌手 Jessie J 於6月3日透過IG發布影片，親自向粉絲坦承自己被診斷出罹患「早期乳癌」，她表示曾多次猶豫是否要公開此事，但最終選擇誠實分享，坦言：「我是一個習慣分享的人。」



她在上周接受了如乳房切除手術，她表示，她之前的貼文被「誤解」了，雖然她也祈禱能有好消息，但不幸的是，目前的癌症還沒有完全消失。她正在等待手術結果，並將暫時遠離社交媒體一周，以專注於康復。

Jessie J 以一貫幽默態度面對病情。（IG@jessiej）

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Jessie J 以一貫幽默態度面對病情，她曾笑說：

「好消息是我可以保住我的乳頭，雖然這是個戲劇性的隆乳方式，我會做完手術，然後帶著『巨乳』和新音樂回來。」



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