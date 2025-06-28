《書卷一夢》踢爆內娛圈亂象　一藝人「曬馬」帶19個工作人員拍劇

由劉宇寧、李一桐領銜主演的電視劇，以穿書流和強制愛為主，講述了180線女演員宋小魚，意外穿進劇本世界成為女主角宋一夢，遇到陰狠絕情的南珩，上演了一個又一個劇本名場面。隨著和南珩的接觸日益加深，南珩作為紙片人和既定命運抗爭的改命之旅，也徐徐拉開了帷幕。



日前《書卷一夢》正式開播，開播首日就刷新了播放平臺2025年開播劇集首日最高紀錄！這部劇之所以如此受歡迎，也和其狗血又爆笑的劇情脫離不開關係。尤其在開播首集的劇情裡，編劇精準吐槽如今內娛行業的亂象，引起不少網民的熱議！

《書卷一夢》劇情狗血又爆笑。（《書卷一夢》劇照）

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劇中，飾演當紅明星藝人「南楓」的經理人，為了給自家藝人爭取福利和待遇，直接點出了一連串的要求：

「九百場戲，我希望所有的重場戲和戲點，落在咱們男主身上就行」

「我們要共同解決困難（如果拍不完）不是還有文替、武替、光替、手替、裸替嗎？」

「這個字體也不對，你用宋體，這個氣勢它一下子就垮了，最好能加粗加大」

「我們楓楓不接受吻戲，粉絲承受不了」



除此之外，明星進組拍戲也很是講究，不能吊威吔，跳懸崖，因為藝人恐高；比如說需要演員「假死進棺材」的戲要慎（避）重（免），因為這會影響演員在這個行業影響運勢，俗稱「晦氣」。

《書卷一夢》由劉宇寧主演。（微博@劉宇寧）

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演員入組拍戲需要「一帶十九」，意思就是一個演員入組得帶19個工作人員，其中包括一個司機、兩個保姆、四個助理、六個保鏢，外加兩個經理人、兩個私人化妝師，還有一個攝影師，最後再加一個會做法國菜的廚師！

在劇中設定，女主角宋一夢這位十八線小演員之所以可以和坐擁千萬粉絲的南楓搭檔演出，編劇也給出了答案：原來是因為導演把圈內願意給男主當「二番」的所有女演員全給盤了一遍（意即篩選過一輪），最後選無可選，最後才落到宋小魚身上——這不妥妥的點出了內娛有關「撕番位」的亂象嘛！

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戲份霸權、濫用替身、番位綁架操作，甚至連選角內幕都精準爆出來了，難怪網民都開玩笑說「這編劇應該是被內娛亂象毒打過吧」不然也不敢寫出這樣的劇本啊！對此《書卷一夢》的編劇緊急站出來闢謠稱「我不是我沒有我不知道！我只是平平無奇創作者」強調劇本內容純屬虛構，大家別太認真了。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】