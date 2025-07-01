書卷一夢劇評｜劉宇寧飾雙角色曬演技　展現世人偏見下的命運抗爭

【書卷一夢】由劉宇寧、李一桐領銜主演的陸劇《書卷一夢》，以穿書流和強制愛為主，講述了180線女演員宋小魚，意外穿進劇本世界成為女主角宋一夢，遇到陰狠絕情的南珩，上演了一個又一個劇本名場面。隨著和南珩的接觸日益加深，南珩作為紙片人和既定命運抗爭的改命之旅，也徐徐拉開了帷幕。



劉宇寧在《書卷一夢》裡一人分飾兩個角色，分別是世人眼中心狠手辣的殺神殿下南珩，以及江湖俠客離十六。因劇本設定南珩是一個無惡不作濫殺無辜的人，所以劇本世界裡的人對他的所有行為都滿是惡意的解讀。雖然南珩被貼上殺神邪祟的標籤，但事實上他忠君愛國，守護百姓。背地裡成立殘江月組織，收留許多無家可歸的人，給他們一個棲身之處容身之所。

劉宇寧在《書卷一夢》裡一人分飾兩個角色。（《書卷一夢》劇照）

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南珩在《書卷一夢》裡被所有人誤解，包括自己的父親、弟弟，甚至是自己以命相護的百姓群眾。從小不受寵、在冷宮中長大的他，身邊人對他滿是偏見和不信任，認為他性格狠戾濫殺無辜，為達目的不折手段，就連他率軍在邊關打勝仗救回戰俘，也被誤解成是別有用心，甚至還被冠上「通敵賣國」的莫須有罪名。

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同樣是帶兵打仗，別人做了就是英雄，南珩做了就變成心狠手辣的錯。宋一夢在離十六面前數落南珩的錯，即使他為自己辯解，企圖跟她講道理時，宋一夢還是堅持以帶有偏見的角度，去看待南珩做的事。南珩說不出口的苦衷，被誤解的地方，就算離十六替他解釋，卻始終無法改變他人的偏見，也難怪離十六最後也放棄了解釋，甚至說出了那句：

「凡是苦衷都是別人的，凡是錯處定是南珩的。」



同樣的事情，在別人那裡永遠可以得到偏愛和諒解，在南珩這裏卻永遠都會被放大誤解，彷彿他真的就做了如此十惡不赦的事情，甚至未經求證的事情也賴在他的頭上，也難怪觀眾看著覺得很窒息啊，認為南珩妥妥的就是「傳說中命很苦的男主」，誰能理解這種百口莫辯被誤解的感覺呢？

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「人心中的成見是一座大山」



這句話的含金量在《書卷一夢》裡還在上升！世人在享受他庇護的同時，卻還辱他罵他誤解他，父親的猜忌、弟弟的冷眼，外界的偏見和謠言，造謠一張嘴，闢謠跑斷腿，就算他以離十六的身份替南珩辯解，但始終無法改變世人對他的偏見——流言蜚語能殺人，偏見真的很可怕。

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