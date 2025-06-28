專訪姚冠宇｜5日拍完一套劇　每天只睡3小時拼出「短劇一哥」地位

姚冠宇演的短劇為何總是這麼帶感？4月霸佔短劇月榜的《私藏》中，姚冠宇飾演的巧取豪奪型霸總宋原野，為了奪回自己的初戀白月光，霸道與柔情並施，最終有情人終成眷屬。



就在這份熱度還沒有褪去之時，5月《撕夜》又開播了，姚冠宇飾演了狠戾、癡情又充滿破碎感的暗黑大佬楚辰安，讓其一躍成為短劇的新晉榜一男演員。酷、冷峻、喜怒不形於色，是姚冠宇的多個角色給人的印象。而冰山下面奔騰暗湧著的岩漿，總是讓人想要一探究竟。

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《撕夜》之前，姚冠宇還有《閃婚後，裴先生又又撒嬌了》、《私藏》、《共你攬晴空》、《烽華絕代》等爆劇，橫跨閃婚、職場、復仇、暗戀、重生、奇幻等多種題材。

對於更新速度快、工作強度大、競爭激烈的短劇演員來說，能有超過3部爆款代表作，就意味著可以躋身第一梯隊。而姚冠宇通過這兩年在短劇領域的積累，已順理成章地來到了屬於他的爆發期。

在獨舌短劇對話姚冠宇時，他說主演《撕夜》時，並未想過會爆。但聊到「楚辰安」這個角色，姚冠宇還是頗有自己的心得。他認為演楚辰安這樣一個霸總，並不能只抓「強取豪奪」這一個特點，更要圍繞兩個詞：愛而不得和有血有肉。

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愛而不得，讓看似強勢一方的霸總，蒙上了一層憂傷的面紗，讓角色頓多了一重神秘感；有血有肉，是一個男演員在出演女頻題材時，儘量讓角色變得豐滿而真實，而不是僅僅作為給女主提供情感養份的工具人。

為此，姚冠宇為角色設計了多場哭戲，並且最終演出了癡情大佬的反差感。但你能想像到嗎？演長劇出身，又在短劇領域發光發亮的姚冠宇，還渴望做一個一邊唱歌、一邊演戲的雙棲藝人。

去年11月，姚冠宇發行了單曲《You are the spotlight》。微博上，他翻唱王菲的《世界贈予我的》，收穫粉絲一片好評。此次對話中，姚冠宇透露了他想要參與的音綜。如果有一天姚冠宇出現在該節目中，相信對於喜歡他的劇迷來說，一定是個不小的驚喜。

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以下是獨舌短劇與姚冠宇的對話

Q：《撕夜》這部劇拍攝了多久？感受如何？



A：一個星期左右，當時是在河南鄭州拍攝的，天氣很冷。

Q：你認為《撕夜》中的楚辰安和一般的霸總有何不同之處？



A：《撕夜》其實是個大女主復仇戲。我想讓觀眾能夠感受到男主更愛這個女主，我會把他演得有血有肉一點。楚辰安和家裡的管家、保鏢相處，以及對外面的人的態度，都有他狠戾大佬的一面，但在女主面前，他就變得像個小孩一樣。他的這種反差比較吸引我。

Q：飾演楚辰安這個角色時，令你印象最深刻的是什麼？



A：印象最深刻的是這部戲的哭戲很多。在拍攝的過程中，我有意地加了一些哭戲。尤其要演出他愛而不得的一面，而非僅僅只是囚禁女主的一個標籤化形象。楚辰安愛女主愛到骨子裡了，他會覺得外面很危險，他只想把她守在身邊，用楚辰安認為的愛的方式去愛女主。

Q：短劇的劇情一般比較誇張，要求演員快速進入到一個極端的情境當中，你剛開始接觸這個門類的時候，可以適應這樣的節奏嗎？



A：短劇更多的是帶給觀眾一種新鮮感，我自己的適應能力還是比較強的。對我來說，那就是表演，需要信念感。就像楚辰安，我更多的是想，怎麼去展現他出身上的破碎感。

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Q：你第一次參與短劇是在什麼時候，拍攝時候的感受如何？



A：第一次接觸短劇是在2023年，當時覺得還挺新鮮的，各個方面都跟之前拍長劇時不太一樣，節奏比較快，拍攝週期比較短。反正一切就跟開了倍速一樣。

Q：當時拍攝短劇，一天的工作時長是多久？



A：剛開始那會兒，5天拍完一部劇，一天拍攝20個小時都算是個正常的，回到酒店洗個澡，卸個妝，每天可能只能睡3個小時。

Q：你接戲的頻率是？



A：一直以來幾乎都是無縫進組。

Q：現在有接到類似男頻劇的劇本嗎？



A：有接到過男頻劇，但是目前來說還沒有演過。

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Q：從最開始拍長劇，到近幾年拍短劇，你覺得兩者的區別是什麼？拍短劇的難點在哪？



A：最大的區別是拍攝的節奏。短劇沒有沒有很長時間讓你去鋪墊，更多的是直給，讓觀眾知道發生了什麼事情，有什麼結果。對演員來說，難點就是需要在短時間內快速進入劇情，做到精準的演繹。

Q：演了這麼多部短劇，雖然好多都是霸總戲，但是有沒有你認為跟自己比較接近的、演起來比較有共鳴的角色？



A：我覺得我是個挺搞笑、幽默的人。我比較喜歡2023年我投資的那部《我和總裁相了個親》，是一部都市輕喜劇。雖說劇本上還有很多的不足，但是當時整體的效果還不錯。大家生活都這麼不容易了，看點搞笑的劇，不是挺好的嗎？我覺得輕喜劇是一個一直應該存在的類型。之後如果再去做輕喜劇的話，我一定會去好好打磨劇本。

Q：講講你之前拍攝長劇的經歷，看你在《卿卿日常》中演了個皇子的角色。



A：對，那是個有點紈絝的皇子元序。當時我在《冰雪謠》的組裡，《卿卿日常》的Casting認識我們組的Casting，他們就在一塊兒聊說有沒有可以來客串的演員，然後就把我叫了過去試了戲，就被選上了。當時導演跟我說，那個角色是在25個人裡邊選出來的。

Q：看你最近也有發單曲，短劇這邊也發展得不錯，對自己未來的演藝之路有什麼規劃？



A：我覺得唱歌跟演戲並不衝突。我挺希望可以多棲發展的，就跟我一直都沒有換過的簽名一樣，「演演戲，唱唱歌」。未來我也希望可以去唱自己演的戲的OST。

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Q：因為《撕夜》，收穫了新晉的「短劇一哥」這個title，你的感受如何？



A：我覺得這個只是一時的資料吧，而且柯淳老師比較謙虛嘛，我覺得我還有很多可以去學習的地方。這個真的只是一時的資料，不能代表什麼。

Q：今年很多短劇演員都上了綜藝，在節目中與很多演藝圈的前輩對戲。如果有演戲類的綜藝找你，你會去參加嗎？



A：如果說一直在拍劇的話，也不一定有時間去綜藝，但是如果有的話，應該也會考慮吧。其實我更想上音綜，類似《披荊斬棘的哥哥》這種。馬上到年齡（30歲）了，我覺得我可以去了（笑）。

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Q：你擅長的音樂類型是流行？



A：對，我唱情歌、流行比較多。

Q：未來還有什麼想嘗試的題材或是角色類型？



A：作為演員來說什麼類型都想嘗試。我個人比較比較喜歡懸疑題材，警匪類的我也很感興趣，想演一個臥底類的角色。還有就是反派，如果一部戲的反派演得好，大家才更會去相信裡面的情節，才會覺得整個故事比較真實。

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