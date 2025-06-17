從《白月梵星》到《臨江仙》白鹿坦言拍仙俠劇身心疲憊盼轉型
撰文：ETtoday
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中國大陸女星白鹿近期主演的仙俠劇《臨江仙》自開播引發討論風潮，近來她接受訪問，坦言連拍數部古裝仙俠戲後，身心都感到有些疲憊，因此對未來的戲路規劃，也有了新的思考。她不諱言地說：「我該從仙俠賽道稍微退一退了。」
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白鹿過去接連主演《白月梵星》、《莫離》等多部古裝作品，形象深入人心，被封為「仙俠劇女神」。不過她坦言，雖然喜歡這個類型，但也擔心觀眾對於劇情或角色出現疲乏感，「我上一部拍的也是仙俠，所以我特別擔心重複感，但後來發現我們劇組從服裝到場景都很用心，全部只有三十多集，但我的角色髮型變化卻很多。」感謝造型團隊在緊湊拍攝中仍展現專業水準，但直言目前最需要的是「休息充電」。
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在《臨江仙》中，白鹿首次嘗試演出母親角色，更面對劇中兒子重病、卻因法力被封印而無力救治的情節。她坦言這段戲份對自己挑戰極大：「以前演媽媽的戲幾乎都是大結局時的家歡場面，這次要詮釋那種無能為力的絕望，真的很難。」白鹿說，這一幕情緒強烈、轉折大，是她印象最深的一段戲。
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