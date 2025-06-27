《慶餘年3》最快2026開播「一角色」恐換人演　劇迷抗議衝上熱搜

【慶餘年3／慶餘年第三季】中國大陸人氣權謀劇《慶餘年》由演技派男星張若昀主演，自2019年開播以來，深受廣大觀眾喜愛，2024年推出第二季也延續了前一季的風潮，時隔一年，近日終於傳出第三季啟動的消息，有望最快在2026年底推出，隨著劇情進入高潮，也讓劇迷紛紛直呼已經等不及，然而，由男星劉端端飾演的人氣角色「二皇子」，卻爆出可能換角，對此，劇方也給出了回應。



由男星劉端端飾演的人氣角色「二皇子」，近日有被傳可能換角。（微博＠劉端端）

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劉端端是中央戲劇學院出身，在中國國家戲劇院耕耘多年，是演技精湛的實力派演員代表，透過《慶餘年》系列終於打開知名度，這陣子也在《折腰》中有亮眼表現，怎料近日卻有傳言指出，《慶餘年3》大部份演員都會回歸，但為了「規避風險」，二皇子一角可能另尋其他人代替，讓許多劇迷抗議表示無法接受，討論度高到衝上微博熱搜。

劉端端過《慶餘年》系列打開知名度。（《慶餘年》系列劇照）

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劉端端在《慶餘年》中飾演的「二皇子」李承澤，心機相當深沉，加上有些瘋癲的人物形象，受到許多觀眾喜愛，加上劉端端也並未有負面新聞，因此許多人無法理解為何會有「為規避風險而換角」的說法，對此，陸媒《新浪娛樂》向片方求證，劇組回應澄清道「還在劇本創作階段，尚未開起選角工作，請大家以官宣為準」，此外也呼籲觀眾尊重劇組及相員的工作成果，勿信謠、傳謠。 ​

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