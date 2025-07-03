清明上河圖密碼｜與張頌文演宋朝版史密斯夫婦　白百何以簪殺惡霸

《清明上河圖密碼》開播啦！張頌文白天慫包小吏唯唯諾諾，晚上幫刺客老婆埋屍。白百何傘鋪老闆娘變「簪子戰神」，一簪封喉油膩男，轉頭裝柔弱騙老公！這對「宋朝版史密夫決戰史密妻」，開局就刺激到觀眾頭皮發麻！



名畫「活了」成就入畫探案的超強敘事，1:1復刻《清明上河圖》

劇組耗時247天搭建8萬平方米實景，1：1還原《清明上河圖》152處建築、24艘船隻及虹橋車馬爭道名場面。劇中梅船消失案發地虹橋，連原畫中「收桅杆避橋」的瞬間動態都被精準重現，成為破解船隻消失術的關鍵空間證據。

《清明上河圖密碼》1：1還原清明上河圖。（清明上河圖）

《清明上河圖密碼》1：1還原清明上河圖。（《清明上河圖密碼》劇照）

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張擇端成「人形監控」

畫家張擇端穿梭案發現場，憑超凡畫技提供關鍵證據，歷史人物成了劇情助推器。張擇端問：「畫如何有魂？」趙不尤答：「把看煙花的我們畫進去。」《清明上河圖》中824個無名者，終於有了自己的心跳。

「東京城人均戲精」再現宋朝職場，張頌文演職場「背鍋俠」

張頌文飾演的趙不尤大理寺混了十幾年，因發現案件疑點上報反被抽耳光辭退，裁員告示貼滿汴京大街，補償？不存在的！新上司一句「以後有發現但說無妨」，讓他當場淚崩，彈幕刷屏：

「這不就是我領導畫的大餅？」



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白百何「個體戶生存指南」

白百合飾演的溫悅白天穿長袖衣物遮疤製傘，夜裡摩挲水匪令牌；纏綿時拒褪衣衫，殺人後藏簪如常。每次出手其實只為守護家人平安。但這傘鋪老闆娘白天溫柔賣貨，晚上簪子秒變兇器反殺惡霸。姐的生存指南就是：

「靠自己！」



姐姐買下整條街強撩張頌文，氣得白百何拔簪子：「離我老公遠點！」當很多劇還在用「黑化煙燻妝」標記反派時，張馨予憑著三分譏笑七分涼薄的精髓，用眉梢眼角的戲謔笑意告訴你：

「真正的拽，連解釋都嫌多餘！」



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張頌文、周一圍「體制內兄弟情太好嗑」

戲裡周一圍寵溺護友：「大理寺不要你？我開封府收了！」戲外朱丹認證「情敵」：他倆每晚煲電話粥持續20年！