青川入夢劇評｜口碑兩極郭曉婷成最大賣點　B站短劇為何後繼乏力?

【青川入夢／陸劇推薦】自從小而美的《古相思曲》出圈，B站精品短劇集一直是業內的重點關注對象。因此，《青川入夢》開播後，受到了多方關注。然而，無論是資料還是口碑，都差了一口氣。



獨舌編輯部將從資料分析、觀眾回饋、評家解讀三重角度，觀察《青川入夢》的播出情況，探究它的優劣得失。《青川入夢》由張之微、林言年編劇，張之微執導，郭曉婷、周曆傑、楊馥羽、袁銘澤等主演，6月16日在嗶哩嗶哩開播。

該劇設定為架空朝代。章和十年，景王世子夏祁光（周曆傑 飾）被父親安排拜莫妄（郭曉婷 飾）為師，世子不屑這位所謂的天下第一名師，卻對守護家國的女將軍墨青川卻十分傾佩，但世子不知，眼前的莫妄便是青川本人。師徒二人在互相守護中，重新組建墨家軍，開啟了為英雄隊伍正名之路。

《青川入夢》開播後，受到了多方關注。（《青川入夢》劇照）

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《青川入夢》資料分析

自6月16日在B站開播以來，《青川入夢》的熱度並沒隨著開播而擴散。全網熱搜也比較稀少，根據貓眼專業版的統計，累計上榜熱搜話題為6個。根據雲合數據，《青川入夢》的正片有效播放市佔率在1%以下，在貓眼熱度榜上則跌出前10位。

微博指數的變化則更為直觀。首播當日的指數為222.7萬，第二天則變為23.5萬，縮水近九成，僅比開播前一天略高。

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根據百度指數提供的人群畫像來看，《青川入夢》的主力觀眾是30-39歲，佔比達到46.58%，女性觀眾則以超過80%的比例成為觀劇主力。

截至6月19日，抖音累計話題播放量為7983.8萬。豆瓣尚未開分，目前短評僅有200多條。客觀而言，《青川入夢》的資料之所以表現不佳，與其播出平臺B站在長劇市場的市佔率不高有很大關聯。但口碑未發酵，熱度未破圈，就是這部劇碼前的處境。

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《青川入夢》觀眾回饋

《青川入夢》自開播以來，便在B站全面發力，已盡力打通全站的受眾圈層。整體來說，褒貶不一，愛看的十分上頭，但也不免有對這部劇明顯缺陷的吐槽。

《青川入夢》看點與好評

1、「女將軍+復仇」、「女師男徒」的設定很妙，有「訓狗文學」的味道（內地網絡用語，意即在愛情中一方不斷犯錯，另一方則不斷包容，並引導對方改進的過程）。高冷的女師父與古靈精怪的男徒弟，再加上跟師父有愛恨糾纏的第三人，感情線可看性很強。

「反差糖」很好嗑。男主夏祈光是「綠茶奶狗」的類型，在墨青川面前永遠奶呼呼、永遠聽話，面對外人就永遠有脾氣有手段，扮豬吃老虎。在已播出的劇情中，男女主還未有親密舉動，但好嗑到飛起。墨青川對於夏祈光的殷勤有下意識的眼神回避，「年下的直球」對上「年上的糾結」，克制的曖昧氛圍感拉滿。

2、女主墨青川人設飽滿，有旺盛的生命力+清醒的自我意識+處事狠絕，從一眾範本化的大女主設定中脫穎而出。墨青川不是從外冷到內的冰塊，美強慘，但很有活人味，出門辦正事會記得給徒弟將葵（楊馥羽 飾）買糖葫蘆。

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在身為「女將」的事業線上，冷靜果斷，智商線上，有走一步看十步的運籌帷幄，精準對上慕強胃口。

3、郭曉婷的表演有感染力，堅韌的氣質很貼角色，「女將」人設代入感強。郭曉婷有一種清冷倔強感，冷臉Bking系（形容一個人有王者風範）姐感很重；打戲很不錯，挽劍花很流暢。

《青川入夢》爭議

1、野心很大，但劇集品質撐不起來。畫面構圖很用心，很多鏡頭有電影質感，但慢鏡頭過多，有點過於刻意營造想要的感覺，過猶不及。節奏稍微有些混亂。

「質感好像互動劇，總覺得下一秒需要我來選擇。」



2、主演演技、畫風不一，男主角挺帥但略呆板。

「感覺三個人自己帶了不同的造型師，就女主的是古代的路子畫的，另兩位，一個網紅妝，一個cos妝，簡直不在一個畫風。」



「男主要是能去無限超越班進修一下就好了。」



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《青川入夢》小作文

「做不了《古相思曲》第二」 忠犬七公

看《青川入夢》，總是讓我想起《古相思曲》。兩者都是B站的劇，在類型、時長等幾個方面存在諸多相似之處。但《古相思曲》有著豆瓣評分8.6的高口碑，《青川入夢》能否超越《古相思曲》呢？看了幾集之後，我就知道難度有些大。

頂著女性、權謀、復仇這樣的關鍵字，《青川入夢》講了這樣一個故事：出身墨家的將軍墨青川，本以忠正報國，卻遭奸人陷害，逃出生天后隱姓埋名，於是這世上沒了墨青川，多了一個莫妄。為了復仇，莫妄用江湖名士的身份踏入帝都，調查當年的幕後黑手，決心為自己和其他屈死的將士討回公道。

受父命拜莫妄為師的景王世子夏祁光，看不上這位師父，卻對當年威震天下的墨青川萬分敬仰，直到他知道莫妄就是墨青川，才轉變態度，師徒之間互相救贖。這樣的設定，又有些《蓮花樓》裡方多病和李相夷的影子。

整體劇情主打高能反轉，進展迅速。導演張之微曾執導過《權寵》、《執筆》等口碑短劇，在拿捏觀眾方面遊刃有餘。首集就交代了墨青川受刑蛻變、景王世子拜師等關鍵情節，在資訊密度方面可圈可點。

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情感戲方面，一見鍾情、日久生情都安排上了，「女師男徒」這樣的嗑CP組合也滿足了部分觀眾的喜好。考慮到是B站的劇，拿來剪二創視頻應該會不錯。打戲方面，「鎖雀門」殺手的夜襲以及江湖組織「蟬字型大小」的出現，都貢獻了不錯的武打戲份，放在短劇維度裡值得誇上幾句。

墨青川作為女將軍確實文武雙全，又美又颯，但被囚禁一年還是美美的戰損裝，有點失真。低成本這點是肉眼可見的，故事本身的吸引力不足以讓觀眾忽視粗糙感，特別是一些配飾的廉價感很影響視覺呈現。在表演上，墨青川很不錯，而夏祁光接不住戲的情況又很明顯，令人遺憾。

「長劇還是短劇，我有點恍惚」 橙柚青

看《青川入夢》時常有一種迷茫感，這種迷茫來源於不知道如何定義這部劇作的類型。很顯然，它不屬於仙俠。男女主的身份分別是世子和將軍，雙雙身負血海深仇，復仇靠的是在朝堂上步步為營的謀算。

但是當作古裝劇看，又很難信服種種明顯脫離現實的設定。劇中女主墨青川有一名徒弟叫將葵，出場時的自我介紹是「隱霧森林，將葵。它，是我的劍，叫紅蓮天舞」、「隱霧森林」聽起來像奶茶店新品，「紅蓮天舞」聽起來像王者榮耀裡的新造型，反正都不像正經古裝劇裡會有的臺詞。

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至於這句「她的餘暉竟還在照耀著那個少年」，則讓人夢回十年前的QQ空間。姑且稱之為「遊戲型古偶」吧——不要糾結故事細節的真實性，把它想像成主角進入了遊戲世界闖關升級，還能勉強說服自己繼續看。

《青川入夢》雖然不能算爛，但它顯然缺乏核心優勢。比畫面？這部劇的畫風確實唯美細膩，但這是在拍劇不是在拍影樓寫真，畫面再好也只是加分項。

比CP？劇中的男女主是女師男徒，還算有新鮮感。但感情線的發展過於拖遝——劇情都快過半了，女主的馬甲才剛掉，慢得讓人疑心是在看過去的長劇。比爽感？但都是復仇，隔壁《藏海傳》7集已經除掉倆了，《青川入夢》播到現在，女主也只是手刃了一個背叛她的下屬陳四七（安峻岐 飾）。

如果要用一句話總結《青川入夢》，那大概是「短劇集的形式，流水線古偶的節奏與故事」。如果想留住觀眾，甚至招攬新客，後半程還得加把勁。

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