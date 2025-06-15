小S首次生日沒大S陪伴！S媽上月哀嘆思女之情：好想我的心肝寶貝

小S（徐熙娣）6月14日47歲生日，卻也是她在今年2月痛失大S（徐熙媛）後迎來「首次沒有姊姊大S」的生日，令人揪心。



大S今年2月2日離世，小S至今未公開露面，社群更新也僅於特別日子發文，緬懷大S。她於2月15日首次發文，回應外界關心，並感謝大家用各自方式悼念大S，2日後再分享徐家三姊妹童年照，網友、演藝圈朋友紛紛留言要她好好照顧自己。

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而早前母親節，小S發文回憶與大S往事，小S當時曬出姊妹牽手照，寫道：「珊，接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，妳應該又會說：徐熙娣，妳都幾歲了，還不會照顧媽媽？大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裡，因為妳會永遠在我心裡，永遠，直到我們見面的那刻！」

她還發起「大S影響我最深的1件事」、「我最想念大S的1件事」社群發文活動，希望能透過大家分享與大S點滴，鼓勵處於喪女之痛而狀態不佳的S媽，同時還喊話媽媽：「媽～大家都會記得珊珊的，您還有1個善良和1個白目的女兒喔。」

而S媽難走出喪女之痛，陸續透過社群發文表示思女之情，上月底深夜發文「好想我的心肝寶貝喔」，讓人看了心酸，也留言安慰「阿姨您要加油～大S永遠都在您身邊」、「捨不得你的眼淚，小S的眼淚，小S大姐的眼淚，你們要多保重」、「心疼徐媽，抱抱」。

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