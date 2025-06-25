從張國榮梅艷芳到大S　網民熱議「最想復活藝人名單」引集體追憶

在金曲獎、金鐘獎、金馬獎典禮上，會有緬懷已故藝人及幕後影視工作人員，「如果有機會讓一位已故的歌手或明星復活，你最希望是誰回來呢」？這句提問近日在Threads上引發網友的廣大共鳴，網友們紛紛留言寫下心中永遠的遺憾與思念。從張國榮、梅艷芳、張雨生、李玟、小鬼（黃鴻升）、朱俐靜、劉真、許瑋倫，到大S（徐熙媛），一個個熟悉名字被提起，惹人鼻酸。



張國榮（VCG）

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不少網友寫下「我要大S、李玟跟小鬼，拜託都醒來...」、「朱俐靜的歌真的會唱進心底」、「許瑋倫，因為那場車禍，她真的太早離開了」，還有張雨生、方大同、李玟、黃家駒、張國榮、梅艷芳等，也勾起眾人對於這些曾用生命發光發熱藝人的深刻記憶。更有網友覺得：

「只選一位怎麼可能夠？」



梅艷芳（視覺中國）

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除了華語藝人外，也有網友提到韓國已故偶像，包括SHINee金鐘鉉「希望鐘鉉復活，但是希望他可以做他真心喜歡的事情 只要他能幸福 不要再承受任何的壓力 就算不當歌手也沒關係」、f(x)崔雪莉（Sulli）與KARA具荷拉，都讓粉絲留下難以釋懷的痛。而這個提問有超過2千則留言討論，成為一份網路自發形成的「永恆舞台名單」但也讓人感到心碎。

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