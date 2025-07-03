27歲女星趁末日前急曬20張性感露肉照　把握最後機會曬完美身材

【日本地震預言】日本知名漫畫家龍樹諒（竜樹諒）因預言311大地震與英國黛安娜王妃（Diana, Princess of Wales）之死而聲名大噪，近期他再度引起關注，原因是他在作品《我所看見的未來 完整版》中提到，曾在夢中見到一場發生於2025年7月5日的強震與海嘯，震央疑似位於台灣、菲律賓、日本交界海域，引發不少人焦慮備戰，甚至出現囤水、備糧潮，還有民眾取消日本旅遊行程。隨著預言日期逼近，讓不少民眾人心惶惶，面對這股末日謠言風潮，台灣「啦啦隊女神」林襄也幽默跟進話題，並在社群上發問：「如果世界末日明天來，你想做什麼？」



林襄笑說自己最想做的事就是：「趁世界末日來臨前，趕快把漂亮的照片發一發！」（FB@95mizuki）

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林襄日前在臉書上貼出一系列美照，畫面中她甜笑入鏡、造型亮眼，吸引大批粉絲按讚。她在貼文中寫下：「大家一直說7/5世界末日要來了，你們世界末日想做什麼～？」並笑說自己最想做的事就是：「趁世界末日來臨前，趕快把漂亮的照片發一發！」用樂觀心態應對外界對災難預言的擔憂，引發粉絲熱烈回應。留言區隨即掀起熱議，有人感性表示「世界末日前我想再看襄襄一眼」、「末日前最想做的事就是去天母看妳跳啦啦」，也有粉絲搞笑回應：

「還能發美照就是沒有世界末日」

「我要和林襄一起迎接世界末日」

「如果只能活到7/5，我選擇把最後一天留給襄襄」。



林襄跟上末日熱話，並在社群上發問：「如果世界末日明天來，你想做什麼？」（FB@95mizuki）

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事實上，這場「7/5世界末日」的傳言，來自漫畫家龍樹諒1999年出版的《我所看見的未來》，書中記錄她夢見災難場景，其中曾準確描繪2011年311東日本大地震，讓不少人將她視為「夢境預言家」。2021年推出的重製版漫畫中，她再次畫出一段模糊但震撼的夢境，提到2025年7月5日，伴隨巨大災害與海嘯的情節，讓這個日期廣為流傳。然而龍樹諒本人早已澄清，她從未自稱是預言家，也不認為夢境能準確反映現實，只是將自己的夢境畫下並分享而已。她也呼籲民眾以正向態度看待這些資訊，更重要的是提升防災意識，而不是無謂恐慌。

這場「7/5世界末日」的傳言，來自漫畫家龍樹諒1999年出版的《我所看見的未來》。（ABEMA）

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