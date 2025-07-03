7/5預言倒數「開始拋售股票」？台命理師唔信邪：別被恐懼吞噬

【日本地震預言】日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）預言今年7月5日將發生重大災難，引發民眾惶恐不安。不過，台灣清水孟國際塔羅小孟老師表示，他個人不太相信災難預言，同時也呼籲民眾別過度驚慌：「不要被恐懼吞噬了。」



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小孟老師指出，7月5日當天並無特殊禁忌。他解釋，7加5等於12，在塔羅牌中代表吊人牌，象徵做事容易緊張、陷入恐慌，很多人用這個預言自己嚇自己，擔心自己是不是要走了，所以讓心情受到影響，進而影響運勢。

小孟老師提到，隨著末日預言日期快到來，有些人會聽信謠言變賣股票或是逼老闆提早發薪水。他認為，民眾大可不必相信這些預言，若有辦法預測在某個時間點會發生災難，那就有辦法預測樂透號碼，或是股票進場時機，早就成為大富翁了。

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小孟老師說，「恐懼才會有流量，不要被恐懼吞噬了」，如果7月5日當天什麼事情都沒發生，就會有人跳出來說災難延遲了，盡信預言的人只會一直活在恐懼中，因此呼籲民眾不要太相信末日預言。

此外，針對生肖運勢方面，小孟老師提醒，時序接近小暑，屬蛇者要注意健康，屬虎者則需避免前往高溫曝曬處，以防中暑。

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