AV女優明日花綺羅賣淫風波　開直播還原真相：周鶴年退團另有隱情

前AV女優明日花綺羅近期捲入和韓國男團THE BOYZ成員周鶴年性交易風波，儘管她先前已發聲強調，絕沒有為了錢私下進行過性行為，但傳聞仍鬧得沸沸揚揚。



她日前特別在直播中再次澄清，並還原和周鶴年見面當天狀況，質疑對方遭退團另有內幕。

明日花綺羅日前特別在直播中再次澄清，並還原和周鶴年見面當天狀況（IG@asukakiraran）

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年（IG@_juhaknyeon_）

明日花綺羅1日於個人社群平台TikTok開直播，表示，她在5月29日參加完朋友的生日派對後，受認識多年、時隔兩年未見的男性友人之邀出席酒局，當時完全不知道周鶴年會在場，她強調，不可能存在「因為周鶴年在，所以妳趕快來」這種說法，無奈直呼，

「我不懂為什麼會演變成性交易的謠言。」



明日花綺羅解釋，《週刊文春》報導中有非常多不實的訊息，否認和周鶴年先前已見過3、4次面，也絕沒有發生任何肉體上的關係，至於親密摟抱的照片，她強調，自己有看過照片，但完全沒有她主動摟抱或碰觸周鶴年的行為。

【圖輯】點圖放大看更多明日花綺羅IG靚相👇👇👇

+ 14

她也提到，周鶴年當天有向她告白：「我很久以前是妳的粉絲！」但兩人當時就是第一次碰面，她也大讚周鶴年長得非常帥。

針對周鶴年因爆出醜聞慘遭退團一事，明日花綺羅提出質疑，

「我推測，他們（經紀公司）可能本來打算讓他退出，否則不可能這麼快做出退團決定，一定還隱藏著其他原因，不然只因為參加一場聚會，這太不合理了。」



【圖輯】點圖放大看更多周鶴年IG靚相👇👇👇

+ 14

延伸閱讀：

明日花綺羅緋聞名單超狂！陳沂笑喊「人財兩得」吃超好

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】