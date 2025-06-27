蒼井空「AV女優非妓女」疑聲援明日花綺羅：最糟是讓照片外流
撰文：聯合新聞網
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前AV女優蒼井空突於社群發文，寫下「AV女優不是妓女」，疑似對明日花綺羅與韓國男偶像周鶴年被質疑涉性交易風波有感而發，引起關注。
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蒼井空24日以日文、韓文雙語先是寫下：「雖然是展現性愛沒錯，但AV女優不是妓女啊」，接著表示是老公在看搞笑藝人「粗品」的言論時，她在一旁偶然聽到這個消息，並嘆：「AV女優的地位啊……」。蒼井空接著再發文，直言「最糟的是做出會讓那種有疑慮的照片流出的行為吧」，並以粉絲角度思考：
「會覺得『偏偏是AV女優』，粉絲的心理可能會這樣想吧。」
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韓團THE BOYZ前成員周鶴年日本東京私會前AV女優明日花綺羅，還被傳涉及性交易，周鶴年先發聲，認有見面但強調沒有任何違法交易行為，而明日花綺羅一度沉默，部分周鶴年粉絲湧入其社群認為她毀了周鶴年，影響THE BOYZ形象，並喊話她給真相，明日花綺羅沉默2天後於21日發聲，寫下：
「我人生中從未因金錢發生性行為（賣春），一次都沒有。」
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