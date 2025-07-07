橫店傳致命意外　女主角當場死亡、男主角昏迷　急救畫面微博瘋傳

大陸演藝圈競爭激烈，劇組高強度的工作環境屢遭詬病，最近吹起一波短劇熱潮，更驚爆不少演員為衝刺流量，連續4天拍戲都無法睡覺。近日微博瘋傳震撼消息，橫店某劇組疑似發生嚴重意外，傳出女主角當場死亡、男主角昏迷不醒。雖然官方尚未證實，但事件已在網路上掀起熱議。



微博用戶「悸戀天使」5日上傳一段影片，畫面中一名古裝扮相的演員疑似中暑昏厥，被抬到陰涼處急救。多名工作人員圍繞協助，有人遞水，有人幫忙解衣散熱，場面一度緊張。該用戶表示：「女主去世消息真假未明，但男演員中暑、嘔吐是真的。」並質疑：

「天氣超過40度，真的非得夏天拍古裝戲嗎？」



橫店古裝演員疑因太熱暈倒，工作人員忙著急救。（悸戀天使微博）

橫店古裝演員疑因太熱暈倒，工作人員忙著急救。（悸戀天使微博）

消息最早來自娛樂博主「隨便追追」，他於5日在微博貼文稱：「橫店有一對男女主出事，女主當場死亡，男主昏迷至今未醒。」大陸「封面新聞」隨後聯繫該博主、當地警方與醫療單位，但至今無官方單位證實此消息，也未收到相關報案或通報。

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消息一出，立刻在微博引發廣泛關注，不少網友痛批短劇圈過勞情況嚴重，直言：

「短劇拍攝簡直是地獄模式」

「演員幾乎不睡，熬夜拍到凌晨、再直播帶貨」

「很多人都隨身帶速效救心丸」

「就算這次是假消息，這樣的拍法早晚會出事」

「曾在劇組工作，拍戲24小時連軸轉，每天只睡4小時」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】