亞姐冠軍分居3年揭婚姻狀況　回應17歲女獲選最美星2代：剛好幸運

許久未在台灣公開亮相的翁虹，5日受邀出席台灣活動《愛傳承關懷演唱會》，她開心表示，難得回台灣得知有這場活動，就趕緊主動報名，還在演唱會上和王彩樺合作短劇。翁虹2007年二嫁台灣富商劉冠廷，並育有女兒17歲「小水晶」（ 劉蒔 ），翁虹透露夫妻倆分居已3年，老公帶著女兒定居美國，翁虹則在上海，並曝光婚姻狀況。



翁虹透露，夫妻倆1年見1次，「小別勝新婚，距離產生美感，就像牛郎跟織女一樣」，靠社交軟件、FaceTime維繫感情，樂得擁有「Me time」時間。翁虹和老公的女兒小水晶長得亭亭玉立，被網友封為「最美星二代」，翁虹謙虛表示：

「不敢當，大家都各有各的特色，各有千秋，她剛好幸運，那次被網友票選，剛好長在大家的審美上。」



1989年，翁虹參選香港亞洲小姐競選獲得冠軍。（節目截圖）

翁虹透露夫妻倆分居已3年。（微博＠翁虹）

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至於女兒有無興趣入行，她認為小水晶只是好奇，但直言「我覺得她可能有點困難，出不了道」，而原因則是爸爸管得嚴，認為學生總是要規律生活，所以女兒都要按點睡覺、按點吃飯，演藝圈則很難規律。女兒目前就讀高三，還不知未來對什麼科系有興趣。儘管小水晶美若天仙，但翁虹掛保證，她仍未交男友，因為爸爸早已下「禁愛令」，翁虹笑說：

「如果進入大學，第一個禮物就是拿到戀愛許可證。」



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翁虹許久未在台灣拍戲，上回拍電影已是10年前和洪都拉斯合作的《OPEN！OPEN！》。她透露，其實之前也有人邀約赴台拍戲，甚至酬勞還加倍，她哀嘆：「檔期不合。」喊話歡迎大家找她赴台拍戲。

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