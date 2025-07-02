25歲星二代被捕獲路邊發呆　經理人揭「身心狀況不佳」現全面停工

25歲孫安佐日前被發現裸上半身站在北投路邊發呆，手上纏著繃帶，狀況令人擔心。7月1號晚經理人發布重大公告，指「孫安佐的工作行程從2025/6/20開始因身心狀況不佳先全面暫停！」



經理人交代休息的原因，只說：「壓力原因預估是想製作水槍給自我的壓力大大，而導致失眠，飲食作息不正常，已經正在恢復中，請各位別擔心，但之前拍攝的活動/影片仍然會持續製作和發佈。」

「此外安佐的家人也都陪著他，感情非常好，感謝各位媒體朋友關心，鵬哥/狄鶯非常照顧兒子非常偉大。」



25歲孫安佐日前被發現裸上半身站在北投路邊發呆，手上纏著繃帶，狀況令人擔心。（FB@黑色豪門企業）

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重讀回應聯合報：「他就是一直執著要做一堆東西，在資源有限情況下，思緒壓力自己沒調適好吧，其實一開始我也滿頭霧水。」他表示孫安佐自己也覺得需要休息。

孫鵬先前曾透過經理人回應兒子狀況：

「最近他的睡眠品質不是很好，有點失眠，然後又在訓練減肥，所以很累有點辛苦。看到他的時候他剛好是打完籃球要回家了。謝謝關心。」



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