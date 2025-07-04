秘戀多年忽然宣佈婚訊！32歲女星閃嫁大10歲男拍檔　2016年早結緣

南韓人氣女團 Girl's Day 成員珉雅（本名閔雅琳）今（4日）驚喜宣布即將結婚，準新郎為比她年長10歲的演員溫朱莞，預計於今年11月舉辦婚禮。消息一出，令粉絲又驚又喜，兩人多年來一直未公開戀情，這回直接宣布婚訊，堪稱演藝圈典型「閃婚」。



據韓媒《mydaily》報導，珉雅與溫朱莞的緣份可追溯至2016年合作的SBS電視劇《美女孔心》，當時兩人因戲結緣，並在2021年再度於音樂劇《那些日子》中攜手演出，感情逐漸升溫。知情人士透露，雖未公開，但兩人的戀愛關係早已在圈內是「半公開」狀態。尤其去年珉雅父親離世，溫朱莞在喪禮全程陪伴，展現深厚情誼，讓兩人感情更加穩固。

南韓人氣女團 Girl's Day 成員珉雅（本名閔雅琳）驚喜宣布即將結婚。（IG@bbang_93）

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珉雅所屬經紀公司 SM C&C 今日正式對外證實婚訊，表示這對準新人從多年友情中萌生愛意，決定共度餘生，婚禮將在雙方親友見證下低調舉行，所有流程不對外公開。公司也代表珉雅感謝粉絲多年來的支持，並強調她未來將持續在演員領域發展，帶來更多優質作品。

溫朱莞比珉雅年長10歲。（IG@onjuwan1211）

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珉雅自2010年以 Girl's Day 成員身份出道，近年轉戰戲劇圈，代表作包括《美女孔心》、《絕對達令》與《Delivery Man》。溫朱莞則2002年透過《野人時代》出道，近年在《上流戰爭》（Penthouse）與《白晝之月》等戲劇中表現亮眼。這對相差10歲的演藝圈情侶，從螢幕搭檔走到現實人生，共同攜手踏入新的人生階段。

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