28歲女優華麗轉身榮升公司董事　下海捱十年宣佈引退　粉絲送祝福

日本28歲AV女優榮川乃亞6日宣布即將引退。她於社群曬出海邊寫真，圖上則寫著：「榮川乃亞10週年紀念日引退」。



榮川乃亞於2016年出道，在AV界闖蕩近10年，曾於2018年獲得成人廣播獎「新人女優賞」。身材嬌小（身高147厘米），甜美可愛的她被稱為「蘿莉女優」。她曾短暫成為AV女優偶像組合「SEXY-J」成員，和同公司的霧島櫻組成「LULUDY」。2020年則被票選成為「第二代惠比壽麝香葡萄」成員，至團體2022年解散。

榮川乃亞目前已是所屬經紀公司「life Promotion」的董事。（IG@noa_eikawa）

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榮川乃亞不僅一次到台灣參加成人展覽，包括2024年「TRE台北國際成人展」、2025年「TAE台灣成人博覽會」，當時她也開心分享台灣機場照、活動照，受到許多網友喜愛，而她預告將於明年7月，出道10週年紀念日當天引退，網友也祝福她在新階段取得成功。

此外，AV達人一劍浣春秋5日談及「榮川乃亞引退」一事，坦言以榮川乃亞近來的發片率來說「不算意外」，並指出她目前已是所屬經紀公司「life Promotion」的董事，顯然是「戰功彪炳」才在公司有這麼高地位。

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