爸爸不工作整天看AV　家被燒成灰　日本Cosplay女神地獄般的過去

撰文：日本物語
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2023年12月30日，一個冬季的深夜，剛準備參加「冬季同人展」coser的ミンミコ（Minmiko），接到了母親打來的電話：「家裡著火了！」這一夜，她的家，還有附近的十幾戶人家，全都化為灰燼。

但對ミンミコ來說，生活的「地獄模式」遠不止這一晚。父親長期不工作，靠家裡接濟度日，而且整天沉迷AV，家裡的經濟狀況一塌糊塗，青春期的她，早早成了撐起家計的那個人。連後來寄宿進大學，也是靠打3份工勉強維生，白天去學校、晚上趕打工、回家只是為了睡個覺，再拖著疲憊的身子繼續奔波。

日本Coserミンミコ（IG@mikomiko967）

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她做過居酒屋、當過家教，為了多賺點錢，幾乎是累倒了還要去打工。日子雖苦，有些意外的小溫暖讓她記到現在：比如打烊後老闆會把當天剩下的關東煮打包送給她：

等第二天味道就太濃了，乾脆全帶走吧。

家裡沒米下鍋時，這一鍋熱騰騰的關東煮就成了全家的救命糧。雖然關東煮裡最容易剩下的是「麵筋棒」，有次父親抱怨「又是這個啊」，讓她忍不住火冒三丈，但那一鍋鍋湯，卻見證了這家人相互依靠的日子。

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但家，始終讓她透不過氣。父親不工作，母親因為照顧外婆身心俱疲，自己則在大學和家之間往返，每天通學2小時，甚至大多時間都睡在朋友家，和家裡的距離越來越遠。有次回家，還被母親指責：

不孝，丟下了家！

其實她心裡更覺得被全世界拋棄了。

回頭來看，她並不怪任何一個人——父母也只是普通人，也會受傷，會崩潰，只是當時的自己，怎麼也體會不到。那段時間，每個人都像是被現實逼到絕路，沒人能保持冷靜。

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生活的暴風雨還沒結束。疫情爆發時，打工的機會也都沒了，家裡的經濟再一次陷入困境。但正是在這樣的日子裡，她開始嘗試直播、網路創作，反而慢慢找到了屬於自己的新路子。她嘗試唱歌、做線上內容，一步步累積人氣，收入甚至比原來打工時更穩定。

大學畢業時家裡因為欠款被強制拍賣，母親搬回了外婆家。此時的她，已經開始在東京找工作，乾脆一咬牙搬到東京。但現實依然不放過她。她沒有正式的擔保人，租房幾乎處處碰壁。最後找到的房子還是一間「事故房」——就是那種房東和經紀都避之不及的兇宅。她剛搬進去，發現房子地址在系統裡根本查不到，之後才知道，這棟樓剛改名重登過冊，用舊名在網上一查，全都是和意外事件有關的新聞。有朋友夏天來玩，發現沒開冷氣房卻異常陰冷，嚇得落荒而逃。她有一次在直播時聽到隔壁有人敲牆，正準備反擊，卻猛然發現整棟大樓就她一個人。退租時，經紀還小心翼翼問她：

住著沒碰到什麼怪事吧？

讓她後背發涼。

和父親的關係也早已斷絕。父母離婚後，她再也沒見過父親，只聽說他現在已經不修邊幅，也不太會說話了，彷彿與過去徹底割裂。

即便經歷了這麼多，ミンミコ卻說，自己的幸福其實很簡單：能吃飽飯、能和家人偶爾外出，已經足夠。至今偶爾洗澡還是會下意識用冷水，只有發現「啊，家裡有熱水了！」才會感到莫名的幸福。她喜歡家常的拉麵、咖哩，而不是昂貴的壽司、烤肉。她說，現在即便手頭寬裕了，也很少吃1000日元以上的餐，最多在家系拉麵裡多加點菠菜，就會覺得「有點奢侈」。

如今的她已經習慣了簡樸，反而懂得珍惜：對她來說，能自己掌控人生，能給家人撐起一片天，就是最大的幸福。或許這也是很多身處逆境的年輕人的共同心聲。在命運不斷刁難的路上，她一步步拼出了自己的溫柔與力量。不是每個人都能從「地獄模式」全身而退，但每一個努力活下去的人，都值得被世界溫柔以待。

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