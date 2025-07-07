中國男夥日本網友輪姦女子案情曝光如AV情節　網民籲管制色情產業

近日在大阪發生一起對20多歲日本女性實施性暴行的駭人聽聞的案件，繼前兩名嫌疑人被捕後，又有一名中國籍男子被警方逮捕。



據悉，這名23歲的中籍男子名叫李博倫，是奈良縣葛城市的專門學校學生。李博倫承認了犯案嫌疑，並表示自己：

本來就對性暴行感興趣，是透過網路與其他成員認識的。

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警方稱，李博倫與先前已被捕的山下高志（44歲）、相馬崇司（32歲）一起共謀。上個月中旬的深夜，在大阪府一處公寓樓內，對剛回家的20多歲的女性進行威脅，將她強行推進房間，用類似刀具的物品進行威脅，並把她的雙手手腕綁起來，之後3人對其輪流實施了性侵，受害女性手腕有輕傷。

3人犯案時，住在該房間的一名男性恰好回家，他們又用刀具威脅男性，強迫對方脫衣，並把他的雙手和雙腳綁住，在其面前繼續性侵女性，也讓他受了輕傷。

警方調查發現，李博倫是尾隨（尾行）這名受害女性進入了帶有自動門鎖的公寓，之後還在入口處徘徊了大約20分鐘，因其行為被監視器拍到，隨後警方按照線索逮捕了嫌犯。

據警方介紹，這3人事先並不認識，是透過社群網路以對女性實施性暴行為目的相識，案發當天互稱英文字母的暱稱，連彼此的真實姓名都不知道。李博倫在接受調查時供述：「我本來就對性暴行感興趣，和其他兩個也是在網上認識的男性一起，對素不相識的女性進行了性侵。」

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日本網友如此評論：

「我真的無法接受，完全沒辦法理解這種事情。光是看了這篇報道，我就感到噁心難受。如果有人真的遭遇了這麼卑鄙的事情，之後的人生還怎麼繼續下去，根本想像不出來。『想嘗試性暴力』到底是什麼意思？也許我說的有點理想主義，但性行為本來就該是和自己真正喜歡的人之間發生的吧？正因為如此，才能讓彼此的心靈和身體都得到滿足，不是嗎？也正是因為喜歡，所以只會把最真實的自己呈現給喜歡的人看。這根本不是透過性行為獲得的那種身體快感，而是一種想要征服對方的扭曲慾望。這些人既沒有目標，也沒有真正愛過別人，更體會不到失去重要事物的那種痛苦，只是在短暫的征服感中麻醉自己，只是讓自己產生一種『自己變強了』的錯覺，僅此而已，不是嗎？能不能從分析他們的成長經歷入手，試著重新教育、引導他們？等他們第一次真正體會到什麼叫『珍貴』的時候，他們還能正常生活下去嗎？ 」

「被害人本人、她的男友、家人，究竟要背負多大的傷害啊？心靈上的創傷根本無法痊癒，難道他們只能任由仇恨在心中越來越深嗎？為什麼明明是施暴的人反倒可以毫髮無損，而受害者卻要背負一生的痛苦？司法到底會做出怎樣的判決？另外，日本的色情產業是不是也該加強管制了？」

「強姦本身就已經是重罪了，如果還是在受害人的戀人面前犯下的，那簡直就是該判死刑的惡行。就算不判死刑，至少也應該判無期徒刑。像這種罪行，絕對不能只關幾年就放出來，這簡直無法接受。」

案件曝光後，在日本社會引發了巨大爭議和警覺。有人為受害者感到憤怒和同情，也有不少聲音開始反思——在網路和匿名社交高度發達的今天，陌生人可以輕易因「惡的興趣」而聚集，極端個案也更容易發生。更重要的是，這種「臨時結夥」的犯罪模式打破了人們對犯罪的傳統印象：不是同鄉、不是同學，甚至連國籍都各不相同，唯一的連結就是匿名網絡和共同的犯罪慾望。

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而對於在日華人群體來說，這樣的案件尤其刺痛。絕大多數在日華人，和本地人一樣守法、努力、低調，但極個別人的極端行為，往往會被輿論放大、甚至成為整個群體被質疑的理由。我們無法也不該為個案開脫，更不能忽視犯罪本身的嚴重性；但同樣要警惕情緒化和以偏概全的標籤。這樣的惡性案件，提醒所有在異國生活的人，守住底線是第一位的，也是每個社會成員的責任。

案件也揭露出一個社會問題：網路匿名時代，人性的善惡都被放大。社群平台本該讓人與人更近，但在陰暗角落裡，也可能滋長陌生人的共犯。防範類似悲劇，需要的不只是技術手段，更是法治的嚇阻、教育的提前幹預，以及社會整體的警覺和溫度。

希望受害者能夠逐漸走出陰影，也希望所有異鄉生活的人都能以此為戒。無論中日，無論何地，安全、法治、尊重都是最重要的底線。每一次社會事件，最值得被記住的不只是憤怒，更是警醒和擔當。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】