視帝未否認婚訊　因2013年一戲定情廝守終身　網民歡呼：是真愛

曾因《我可能不會愛你》的「大仁哥」走紅的金鐘視帝陳柏霖，近日週刊爆出他將與交往多年的女友庭瑄在今年10至12月間步入禮堂，結束近13年的低調戀情，相關消息曝光後，引起粉絲們熱議與滿滿祝福。



庭瑄過去是女團「Popu Lady」成員，雖然在演藝圈的作品不多，IG追蹤人數也遠不及擁有175萬的男友陳柏霖，但兩人愛情長跑超過10年，始終低調穩定、無緋聞干擾，因此喜訊傳出讓不少粉絲直呼「這才是真愛！」、「是變身嗎？後座永遠是她」，紛紛留言道恭喜。

兩人緣起2013年合作電影《變身》，戲裡戲外擦出愛火，感情穩定發展。（《變身》劇照）

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兩人緣起2013年合作電影《變身》，戲裡戲外擦出愛火，感情穩定發展，即使演藝圈情侶頻傳分合，但他們始終低調守護這段感情。陳柏霖多年來未曾公開談論感情，不過從其言論亦不難看出他相當護愛，當時傳出2人緋聞，他就曾公開解釋：

「沒有誰倒貼誰…這樣的新聞，我相信大家沒興趣看，這也不是為了電影做宣傳。我很低調，我不炒新聞，但新聞喜歡炒我。」



而庭瑄「默默守候」似乎也早成為圈內佳話，陳柏霖在IG曬出工作照、旅行照或者只是生活點滴，幾乎都能看見庭瑄親自按讚，雖未放閃，卻展現兩人低調穩定的情感連結，成為男友最堅實的後盾。

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目前雙方對婚訊尚未做出正面回應，陳柏霖的經理人僅表示：

「謝謝大家祝福，有好消息會跟大家說。」



但據週刊報導，陳柏霖已在密切規劃婚禮細節，包括舉辦地點、餐廳和參加人數且無預算限制，預計年底前完成終身大事。

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