影帝竟是娛圈隱形富豪　賣樓勁賺呢個數　孕妻腹中兒未出世就帶財

許瑋甯跟邱澤結婚4年如願懷孕，雖然雙方未正面回應喜訊，但她日前挺孕肚獨自散步被目擊，目測7個月左右，預產期約莫在秋季。而邱澤則因一場地產交易被爆是迪化街地主，還因此大賺超過億元（台幣、下同），許瑋甯腹中兒未出生就帶財。



邱澤2018年憑《誰先愛上他的》獲得台北電影獎最佳男主角獎，榮封影帝。（《誰先愛上他的》劇照）

【圖輯】點圖放大看《誰先愛上他的》劇照👇👇👇

+ 12

邱澤過去曾在迪化街投資餐廳，據「鏡週刊」，2019年他砸8950萬元買下161坪透天古厝，近來被凌華科技旗下教育基金會買下，簽約時邱澤名字曝光，房價推估破億元。但邱澤經紀人孫嘉騏再三澄清，那是她公司「海納百川」資產，認為是房仲誤會，表示邱澤重心專注在演藝事業上。

【圖輯】點圖放大看更多邱澤照片👇👇👇

+ 13

許瑋甯今年2月分享喜愛一個人散步的感覺，「不用思考路線，不用顧慮夥伴」，連耳機都收起。今年2月夫妻倆難得在抓馬文化酒會上合體。許瑋甯宣布新身份，成為「時間軸製作所」董事，事前她問邱澤：「我的公司要跟大家見面，可以陪我一下嗎？」他一口答應：

「當然！」



【圖輯】點圖放大看更多許瑋甯照片👇👇👇

+ 18

延伸閱讀：

金曲36黑馬李竺芯不藏了 「退出」開牛肉麵店

尹昭德驚見妻舊情人眉來眼去 徒弟笑：快找綠帽戴

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】