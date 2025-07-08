80歲影帝宣佈無限期停工　從影接近60載有感而發：不想猝死在片場

撰文：中天新聞網
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奧斯卡影帝 Michael Douglas 昨（7）日在捷克卡羅維發利國際影展上宣布，他已無意重返演藝圈。這位80歲的荷李活傳奇演員表示，除非遇到特別的作品，否則他將維持目前的無限期停工狀態。

Michael Douglas向當地媒體透露，他從2022年就刻意不再接演新作品：「我意識到自己該停下來了。我已經努力工作了將近60年，我不想成為那種在片場猝死的人。」這位兩度奧斯卡得主說，特別是在與22歲女兒Carys Zeta Douglas一起在西班牙梅諾卡島度假後，更加堅定了這個想法。

Michael Dougla已無意重返演藝圈。（視覺中國）
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出身演藝世家的Michael Douglas，是五〇、六〇年代硬漢巨星Kirk Douglas的兒子。他在七〇年代出道，1987年以《華爾街》（Wall Street）一片奪得奧斯卡最佳男主角獎。八〇年代末到九〇年代初是他的演藝巔峰，《孽緣》（Fatal Attraction）、《本能》（Basic Instinct）、《叛逆性騷擾》（Disclosure）等作品在北美都創下破億票房。

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雖然表明無意重返演藝圈，但Michael Douglas強調這並非正式退休宣言。「我不說自己退休，因為如果有特別的作品出現，我會回來。但除此之外，就不會了。」他半開玩笑地表示，現在最樂於扮演的角色是妻子Catherine Zeta-Jones身邊的「好老公」：

「我很樂意扮演『妻子』，為了維持一段好婚姻的精神。」

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目前Michael Douglas手上仍有一部「小型獨立電影」正在籌備中，他表示正在努力完善劇本。此外，他的製片事業仍在繼續，「我還是有在製片。我依然熱愛把人們聚集起來的過程。」他的24歲兒子Dylan Douglas也將追隨父親、祖父的腳步，即將以驚悚片《I Will Come to You》展開演藝生涯。

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Michael Douglas此次出席捷克卡羅維發利國際影展，是為了介紹米洛斯福曼1975年的經典作品《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）數位修復版。他當年擔任該片製片人，並以此片獲得奧斯卡最佳影片獎。在影展期間，他還獲頒影展執行總監贈送的「水晶球獎」。

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