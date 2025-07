80歲影帝宣佈無限期停工　從影接近60載有感而發：不想猝死在片場

奧斯卡影帝 Michael Douglas 昨(7)日在捷克卡羅維發利國際影展上宣布,他已無意重返演藝圈。這位80歲的荷李活傳奇演員表示,除非遇到特別的作品,否則他將維持目前的無限期停工狀態。



Michael Douglas向當地媒體透露,他從2022年就刻意不再接演新作品:「我意識到自己該停下來了。我已經努力工作了將近60年,我不想成為那種在片場猝死的人。」這位兩度奧斯卡得主說,特別是在與22歲女兒Carys Zeta Douglas一起在西班牙梅諾卡島度假後,更加堅定了這個想法。

Michael Dougla已無意重返演藝圈。(視覺中國)

出身演藝世家的Michael Douglas,是五〇、六〇年代硬漢巨星Kirk Douglas的兒子。他在七〇年代出道,1987年以《華爾街》(Wall Street)一片奪得奧斯卡最佳男主角獎。八〇年代末到九〇年代初是他的演藝巔峰,《孽緣》(Fatal Attraction)、《本能》(Basic Instinct)、《叛逆性騷擾》(Disclosure)等作品在北美都創下破億票房。

雖然表明無意重返演藝圈,但Michael Douglas強調這並非正式退休宣言。「我不說自己退休,因為如果有特別的作品出現,我會回來。但除此之外,就不會了。」他半開玩笑地表示,現在最樂於扮演的角色是妻子Catherine Zeta-Jones身邊的「好老公」:

「我很樂意扮演『妻子』,為了維持一段好婚姻的精神。」



目前Michael Douglas手上仍有一部「小型獨立電影」正在籌備中,他表示正在努力完善劇本。此外,他的製片事業仍在繼續,「我還是有在製片。我依然熱愛把人們聚集起來的過程。」他的24歲兒子Dylan Douglas也將追隨父親、祖父的腳步,即將以驚悚片《I Will Come to You》展開演藝生涯。

Michael Douglas此次出席捷克卡羅維發利國際影展,是為了介紹米洛斯福曼1975年的經典作品《飛越瘋人院》(One Flew Over the Cuckoo's Nest)數位修復版。他當年擔任該片製片人,並以此片獲得奧斯卡最佳影片獎。在影展期間,他還獲頒影展執行總監贈送的「水晶球獎」。

