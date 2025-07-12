《綜藝大熱門》停播！吳宗憲最後一錄收工　拍片送飛吻感謝觀眾

吳宗憲搭檔陳漢典、LuLu黃路梓茵主持的《綜藝大熱門》開播至今12年，受到許多觀眾喜愛，憲哥今（12）早於社群分享錄製結束後在電視台的影片，他指著電視台LOGO說道：「厲害啦~沒有看到，綜藝大熱門最後一天的錄影，早上六點多結束，愛你們喔」。



憲哥分享影片送飛吻，也再於社群寫下感謝觀眾的話語：「謝謝收看！12年一轉眼就過去了！心中充滿感恩充滿愛，依依不捨，但還是要說聲早安！吾愛！沒有你們就不會有我們⋯⋯」

而同為節目主持的LuLu及陳漢典也分別透過社群發聲，LuLu昨（11）日深夜先於IG限時動態曬出在棚內畫面，寫道：「最後一錄還是要美」，錄完結束則再分享動態，走出電視台已是大清早，驚訝「這亮度確定嗎！好亮！亮到過曝」。

LuLu昨（11）日深夜先於IG限時動態曬出在棚內畫面，寫道：「最後一錄還是要美」。（IG@sunnygirl800424截圖）

而陳漢典也於限時動態曬出和LuLu在三立電視台LOGO下的合照，寫下「收工！天也太亮了吧」。

陳漢典IG限時動態曬出和LuLu在三立電視台LOGO下的合照。（IG@originalpoping截圖）

《綜藝大熱門》於2013年首播，節目播出至今12年，多次入圍金鐘獎，曾獲得第55屆金鐘獎綜藝節目獎、第58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎（吳宗憲、陳漢典、LuLu），上月宣布將升級轉型為周末大型綜藝秀，並將改名為《超級大熱門》，而吳宗憲搭檔陳漢典、LuLu搭檔主持的《綜藝大熱門》也於11日迎來最後一錄。

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