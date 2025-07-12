《綜藝大熱門》停播！吳宗憲最後一錄收工 拍片送飛吻感謝觀眾
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
吳宗憲搭檔陳漢典、LuLu黃路梓茵主持的《綜藝大熱門》開播至今12年，受到許多觀眾喜愛，憲哥今（12）早於社群分享錄製結束後在電視台的影片，他指著電視台LOGO說道：「厲害啦~沒有看到，綜藝大熱門最後一天的錄影，早上六點多結束，愛你們喔」。
憲哥分享影片送飛吻，也再於社群寫下感謝觀眾的話語：「謝謝收看！12年一轉眼就過去了！心中充滿感恩充滿愛，依依不捨，但還是要說聲早安！吾愛！沒有你們就不會有我們⋯⋯」
而同為節目主持的LuLu及陳漢典也分別透過社群發聲，LuLu昨（11）日深夜先於IG限時動態曬出在棚內畫面，寫道：「最後一錄還是要美」，錄完結束則再分享動態，走出電視台已是大清早，驚訝「這亮度確定嗎！好亮！亮到過曝」。
而陳漢典也於限時動態曬出和LuLu在三立電視台LOGO下的合照，寫下「收工！天也太亮了吧」。
《綜藝大熱門》於2013年首播，節目播出至今12年，多次入圍金鐘獎，曾獲得第55屆金鐘獎綜藝節目獎、第58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎（吳宗憲、陳漢典、LuLu），上月宣布將升級轉型為周末大型綜藝秀，並將改名為《超級大熱門》，而吳宗憲搭檔陳漢典、LuLu搭檔主持的《綜藝大熱門》也於11日迎來最後一錄。
王晶揭當年追星狂粉有幾恐怖「他」被粉絲連摑三巴 目的只有一個視帝未否認婚訊 因2013年一戲定情廝守終身 網民歡呼：是真愛從30歲起露肉十年！女星結束內衣代言有感而發：是美麗的成長記錄水炸彈女神被傳隆胸 網民力撐純天然 列三大關鍵「醫美做不出」陸娛圈瘋傳35歲以上禁演古偶劇主角 一女星產後復出計劃現危機
延伸閱讀：
賈靜雯朝聖GD！「瞬間圈粉」4字引不滿 遭酸：不用努力搶票真好
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】