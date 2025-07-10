王晶揭當年追星狂粉有幾恐怖「他」被粉絲連摑三巴 目的只有一個
撰文：聯合新聞網
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導演王晶生涯和很多天王合作多次，近年常分享天王的往事，他談到很多粉絲行為都很激烈，才會讓很多男星不敢公布自己的戀情或是婚姻。
王晶分享，成龍過去有一位狂粉，3次改變外表混入人群中，最後走近成龍時打了他一巴掌，目的只是希望成龍可以記住他，他一共被打了3次，但成龍也不想追究；還有一名影迷愛他到瘋狂，成龍甚至一度無法公開戀情，就怕影迷會做出極端選擇。
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劉德華1986年在朋友介紹下和朱麗蒨（舊誤作朱麗倩）認識，對於交往、秘密結婚等傳聞，劉德華都沒正面承認，2009年朱麗蒨父親過世，劉德華才發文承認在前一年登記結婚。
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王晶被問到明星如果公布婚姻，是否等於中斷事業？他表示，以前的粉絲超瘋狂，有大陸的女粉絲特地到香港見劉德華，還花大錢一直留在香港，希望能跟劉德華能有更多接觸、想嫁給他，結果最後家裡傾家蕩產，女粉絲的父親還因此離開人世。
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