劉德華睇落唔似63歲　凍齡絕技中醫都讚好　飲一物抗氧化延緩衰老

劉德華也曾透露自己的養生方法有五招，中醫指出，劉德華的養生秘訣與中醫講求的養生之道不謀而合，值得大家效法。



好奇劉德華如何養生來保持活力？他曾向媒體透露長期的自律生活，包括戒凍飲、每天一杯黑咖啡、茹素、晚上七點後禁食、勤做有氧運動。

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戒凍飲保持身體溫暖、代謝正常

中醫師余雅雯表示，劉德華長期戒凍飲，能讓身體保持溫暖、代謝正常。她認為這與中醫講求的養生之道不謀而合，因為來看中醫有不少慢性病患者，並非一朝一夕可以改變身體狀況。

為什麼中醫主張戒凍飲？余雅雯說明，中醫將凍飲分為兩類，一類是指溫度低於人體體溫的食物，另一類則是帶有寒涼屬性的食物。無論哪一種，凍飲進入人體後會引發一系列反應，使身體需要額外耗費能量來維持體溫。這樣一來，身體等於承擔了多餘的負擔，而對於一些體質虛寒的人來說，這種負擔可能導致機能下降、氣血循環不良等症狀。尤其是一些手腳冰冷、經常經痛的女性，或是體溫偏低的老年人，更應避免飲用凍飲，以維持體內的能量平衡和健康。

每天一杯黑咖啡「強心」抗氧化

除了戒凍飲，劉德華每天堅持喝一杯黑咖啡，不僅可以提神，還具有抗氧化的功效。余雅雯指出，黑咖啡在適量飲用的情況下，有一定的抗氧化效果，咖啡中含有的綠原酸成分，能對抗體內的自由基，減緩細胞氧化損傷，從而延緩老化。

另外，中醫角度還認為黑咖啡有「強心」之效，能夠增強心脈的經絡功能，使身體元氣提升、精神提振。不過，黑咖啡並非適合所有體質，特別是對於容易出現心悸或失眠的敏感體質者，避免喝咖啡；而一般人也要留意咖啡成癮問題，最好一天一杯為宜。

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茹素減少身體負擔 降低慢性病風險

劉德華長期茹素，減少身體負擔。余雅雯認為，這對於保持身體健康和體型非常重要，尤其是對於中老年人來說更是如此。

余雅雯提到，適當選擇健康的蔬食，能降低慢性病和代謝性疾病的風險，建議選擇天然原型的蔬菜和水果，少吃加工素料如素雞素鴨等。蔬食富含纖維且低脂，有助於預防三高（高血脂、高血壓、高血糖）等代謝性疾病。她建議，飲食中至少有一半為蔬菜，並搭配少量的蛋白質和穀物，能有效穩定血糖和血脂，維持身體的代謝平衡，提升整體健康。

晚上七點後禁食

另一個值得學習的好習慣，是晚上七點後禁食，避免熱量累積。余雅雯表示，這對於維持體重和健康非常關鍵，因為晚上進食容易導致熱量過剩，增加身體負擔。

勤做有氧運動紓壓

此外，劉德華勤做有氧運動，不僅可以紓壓，還能促進血液循環，增強心肺耐力。余雅雯強調，這對於維持身體健康和抗衰老非常重要。

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逆轉身體需堅持100天 成功關鍵在於意志力

余雅雯在門診經常叮嚀患者，要逆轉身體狀況，必須養成好習慣，並堅持至少三個月或100天。她觀察到，很多疑難雜症痊癒的患者，大都在治療回診和生活作息上做到了「自律」，而不是想到再吃藥，這樣才能真正改善健康。

余雅雯認為，無論是看病或是職涯，能夠成功或痊癒的人，人格特質上都有強健的意志力，這就是人生的考驗和修行，她勉勵大家「對的事情」要堅持下去，人生及健康一定會有改變！

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