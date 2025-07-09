水炸彈女神被傳隆胸　網民力撐純天然　列三大關鍵「醫美做不出」

29歲南韓性感女神權恩妃再度封神，她於4日在韓國《Waterbomb》潑水音樂節中，身穿短版襯衫搭配白色比堅尼，大方展現好身材，白色比堅尼不時遮不住巨大側乳拼命晃不停，不僅成為全場注目焦點，相關影片更在網路上大為轟動，許多網友除了被權恩妃的歌舞迷暈，同時也熱烈討論，權恩妃的「水炸彈」究竟是不是真的？一名權恩妃的資深歌迷，過往曾看過她不下50次表演，也上網講述。



網民列三大關鍵「醫美做不出」

一名網友相信權恩妃並未動刀，美胸是真的、天生的，並翻出過去權恩妃在IZ*ONE當隊長時，就被隊員認證身材很好，畫面中可見上胸塌陷、胸部自然外擴不集中，及柔軟下垂模樣，這些都是醫美無法達到的等級，也是做不出來的證據，另提出南韓網友標準高，她的體重雖只有44公斤，還被南韓酸民嫌胖，都是因為胸大看起來的視覺性影響，較為顯壯、顯胖，也因此出現手臂、肩膀及背部脂肪包覆堆積問題，讓衣服不好穿搭。

權恩妃於4日在韓國《Waterbomb》潑水音樂節中，身穿短版襯衫搭配白色比堅尼，大方展現好身材。（截圖）

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有人認為權恩妃可能有抽脂

網友指出，權恩妃剛SOLO出道的服裝，就是以修飾胸型、肩膀跟手臂這類的衣服為主，在很努力地運動、塑型練肌肉下，才能達到大家現在看到的四肢纖瘦，不顯壯、不顯胖的身材。至於為何側乳會有邊線，則有人出面解惑：「自然的胸側邊也會是脂肪，不會有邊線。」粉絲則認為這句話只對一半，胸部側邊到背部要沒有脂肪有邊線，除了得靠運動練胸肌、胸型，還要去醫美抽副乳跟側乳脂肪，讓脂肪只集中在胸不亂跑，才能有這麼好看的胸型。

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權恩妃資深粉絲這樣說

而曾看過恩妃不下50次的資深粉絲，力撐權恩妃「水炸彈」是真的，好身材完全是她自己努力，雖有網友PO出其他恩妃早期的唱跳照片，認為從以前看起來就假假的，說自己也是33G乳腺型的女子，但胸部就不會有這種形狀；也有網友認為，只要衣服穿緊一點，裡面加NuBra就可以擠出明顯的圓弧形，只是會擠不出中間的形狀。

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