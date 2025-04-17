只要沒工作都在吃老本！男神消失180日揭經濟窘境：我沒投資頭腦

41歲賀軍翔去年因涉嫌妨害性自主，遭已拍攝的《郵票與舒芙蕾》換角，獲不起訴後，現身公視入圍酒會及慶功宴，隨後便在幕前消聲匿跡；而時隔約180天，他再度現身腕錶新品鑑賞會，亦是他風波後首場商業活動。



賀軍翔16日出席活動，被問及先前風波與「醉酒」有關，他坦言仍會正常飲酒，「有時不能不交朋友，但如果沒什麼必要的場合就不去了」，他也透露陸續都有收到戲劇邀約，不過，因為沒有遇到想要挑戰的角色，所以大多時間都在陪伴家人。

41歲賀軍翔去年因涉嫌妨害性自主，已獲不起訴處分。（IG＠ho_mike）

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而他消失180多天沒工作，作為全家經濟支柱，同時負擔著父母家、自家的房貸，他被問及：「這半年多是否吃老本，負擔的2間房貸是否造成沈重壓力？」他直言：

「負擔一直以來都在，以前只有養父母，後來又多了家庭，藝人只要沒工作，都是吃老本啊，我也沒有厲害的投資頭腦。」



賀軍翔風波後，出席首場商業活動。（中天新聞網授權使用）

賀軍翔認「收入不穩定」靠存款度日。（中天新聞網授權使用）

事實上，賀軍翔去年5月遭控對女荷官妨害性自主，隨後遭《郵票與舒芙蕾》劇組換角，他經檢調傳喚到案說明，因無積極事證，且相關物證未驗出男性DNA，最終做出不起訴處分；他獲不起訴後，現身公視入圍酒會及慶功宴，無奈嘆「無妄之災」，之後便在幕前消聲匿跡，時隔約180天終於現身活動。

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