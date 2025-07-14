特朗普揚言撤銷63歲女演員美國國籍　二人從2006年結怨至今成世仇

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12日在自家社群平台Truth Social連發數則貼文，除了宣布對歐盟、墨西哥祭出新的對等關稅外，還點名知名喜劇演員Rosie O'Donnell，揚言「正認真考慮撤銷她的美國國籍」，此番言論立即引發憲政爭議。



根據CNN報導，特朗普在貼文中寫道：

「由於Rosie O'Donnell不利於我們偉大國家的利益，我正在認真考慮撤銷她的國籍。她是對人類的威脅，應該留在愛爾蘭這個美麗的國家——如果他們願意接納她的話。上帝保佑美國！」



Rosie O'Donnell以脫口秀節目《The Rosie O’Donnell Show》獲得多座艾美獎肯定。（GettyImages）

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現年63歲的Rosie O'Donnell，以脫口秀節目《The Rosie O’Donnell Show》獲得多座艾美獎肯定，並以直言敢言的作風在棟篤笑闖出一片天。她是特朗普多年的公開批評者，早在2017年特朗普就職前就搬離美國、移居愛爾蘭，今年更表示自己：

「沒有一天後悔這個決定。」



Rosie O'Donnell近日在TikTok影片中怒批特朗普的防災政策，直指他「砍預算、毀預警系統」，才會導致德州在閃電洪災中死傷慘重。

面對特朗普點名攻擊，Rosie O'Donnell也毫不示弱，隨即在Instagram發文反擊：

「你想撤銷我的國籍？儘管來試，橘色喬佛里國王（King Joffrey with a tangerine spray tan）！我不是你能噤聲的人，也從來不是。」



喬佛里國王（King Joffrey）是美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中的角色。（King Joffrey with a tangerine spray tan）

喬佛里國王（King Joffrey）是美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中的角色，以殘暴、任性和濫用權力聞名，劇中他年紀輕輕就登上鐵王座，卻以殘忍手段治理國家。

然而，法律專家直言，特朗普的這次威脅根本無效。CNN最高法院分析師、喬治城大學法學教授弗拉德克（Steve Vladeck）指出，總統無權單方面撤銷美國公民的國籍，並批評所謂的「強制放棄國籍」說法是「明顯違憲」，美國法律僅容許在極少數情況下透過特定程序終止國籍，且須接受司法審查。

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事實上，特朗普曾試圖透過行政命令終結「出生公民權」，但本週已遭聯邦法官喊停。如今再度提出撤銷Rosie O'Donnell國籍的言論，無疑再次引爆美國社會對憲政界線的熱議。

特朗普與Rosie O'Donnell的世仇可追溯至2006年，當時她在節目《The View》批評特朗普是「小木屋裡的蛇油推銷員」，還指他破產。多年來，雙方隔空交火不斷，特朗普更曾在公開場合辱罵她「失敗」、「母豬」、「粗魯又笨的女人」。

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