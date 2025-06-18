特朗普突襲手機界！土豪金T1手機 標榜美國製造比iPhone平得多
撰文：快科技
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特朗普集團宣佈推出名為特朗普移動（Trump Mobile）的自有品牌移動網絡服務，同時發布T1 Phone智能手機。
T1 Phone將在美國製造，售價499美元（約合3914港元），預購需支付100美元首期，將於9月上市。
外觀設計上，T1 Phone採用土豪金配色，機身背部印有T1標識和美國國旗，鏡頭採用圓角矩形三圓佈局，設計類似iPhone後攝。
點擊圖片看看特朗普的T1 Phone外觀與規格，是否很iPhone呢？
據了解，T1 Phone採用12GB+256GB存儲組合，正面為6.8英寸打孔AMOLED屏幕。
後攝由5000萬像素主攝+200萬像素景深+200萬像素微距鏡頭組成，前攝為1600萬像素。
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其他方面，該機支持屏下指紋和AI人臉識別解鎖，內置5000mAh電池，支持20W快充，配備USB Type-C（USB 2.0）接口和「極為先進」的3.5mm耳機接口，運行Android 15操作系統。
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