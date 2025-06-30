特朗普關稅政策＋河道乾涸　歐洲港口出現疫情以來最嚴重塞船

航運和物流業者警告，特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅政策反覆，加上歐洲河川水位降低，歐洲正出現新冠肺炎疫情以來最嚴重的供應鏈壅塞。



英媒指出，多數駁船被迫在港口苦等數日才能裝貨，貨櫃輪也普遍面臨漫長等候，情況在鹿特丹、安特衛普、漢堡等主要港口最為嚴重，預料這波亂象至少還會持續好幾個月。

特朗普關稅政策反覆，加上歐洲河川水位降低，歐洲正出現新冠肺炎疫情以來最嚴重的供應鏈壅塞。（示意圖，路透社）

萊茵河春季乾旱、水位異常偏低，導致駁船裝貨受限。（示意圖，myswitzerland.com）

荷蘭航運公司WEC Lines總經理盧肯納（Caesar Luikenaar）說：

所有大型樞紐港口全都爆滿。

他指出，歐洲幾個主要港口都滿載運作。

同樣位於荷蘭的Euro-Rijn Group物流公司行政總裁范奧門（Albert van Ommen）也說，這波壅塞堪稱疫情以來最嚴重的一次。

這狀況也讓原本仰賴全球物流準時補貨、以維持最低庫存的企業雪上加霜。

德國物流公司Contargo警告客戶，目前駁船在安特衛普平均等候裝櫃時間高達66小時，在鹿特丹則要等77小時。過去駁船多半可以提前預約裝卸時段，以確保貨櫃能快速、高效流通，但現在幾乎全數延誤。范奧門表示，在歐洲第二大貨櫃港安特衛普，船舶靠港卸貨普遍延遲3到5天：

我們用駁船去領貨，結果因為海運船班晚到，駁船也無法準時裝貨，最後受影響的還是客戶，貨品都延遲送達。

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物流業者將這次危機歸咎於多項因素，包括美國總統特朗普上任後關稅政策變來變去 ，迫使貨櫃航運業者頻頻調整全球航線，因應貿易流向的劇烈變化。

雪上加霜的是，這波亂象又因萊茵河春季乾旱、水位異常偏低，導致駁船裝貨受限。

同時，碼頭業者還得應付航運公司之間大幅重組帶來的挑戰。瑞士的地中海航運（MSC）和丹麥的馬士基（Maersk）這兩大貨櫃龍頭終止合作後，因更改船期或轉換碼頭，在短時間內也出現干擾。

另外，隨着美國高關稅讓貨品轉銷他地，歐洲港口還要消化來自亞洲進口量增加的壓力。

DHL的Ellerbaek指出，亞洲出口商策略轉變，導致亞洲到歐洲的貨櫃量大幅成長，年增幅估計高達7%。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】