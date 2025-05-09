極速上位火辣長腿女神疑當小三！IG公開向正宮道歉　惟1動作惹議

啦啦隊員琁琁去（2024）年底加入職籃Pilots Crew桃園璞園領航猿，外型亮麗、身材高挑被粉絲稱作「長腿芭蕾女神」。



琁琁時常在IG分享熱舞影片，也會與粉絲們互動，人氣頗旺，不過，日前卻陷入感情風波，突然將IG設為私人，並在限時動態發出道歉聲明，疑似是介入前男友的感情。

琁琁去年12月才正式亮相，卻因外型亮麗及擅長跳舞人氣急升。（IG@action_0627）

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琁琁平時在IG很活躍，之前卻突然改為私人，並將頭貼撤掉，變成無照片的小灰人，原本的精選影片也消失，讓粉絲錯愕。然後她PO出道歉聲明：

我不該在知道我前男友有女友的情況下回覆他的訊息，還答應他來我家這件事，甚至還有見面，之後我不會再造成妳的困擾。

看似介入前男友感情，引起網友熱議。

琁琁日前在限時動態發出道歉聲明，疑似是介入前男友的感情。（IG@action_0627）

琁琁日前在限時動態發出道歉聲明，疑似是介入前男友的感情。（IG@action_0627）

發道歉文後不久，琁琁又再PO限動態：

對不起因為自己的私事，讓大家對我有疑慮，以後會更加注意自己的言行舉止。

IG改為私人向正宮道歉 之後卻恢復成公開狀態惹議

雖然她在道歉文中特別標記前男友現任女友的帳號，但網友發現，她在道歉後不久便將帳號恢復成公開狀態，繼續轉發啦啦隊的應援資訊，這樣的行為也讓部分網友觀感不佳。

琁琁去年10月才正式加入Pilots Crew，並於12月初正式亮相，她從小喜愛跳舞，擅長多種舞風，尤其是芭蕾舞，修長的美腿更讓她受到球隊與粉絲關注。今年3月，她更隨著領航猿前往澳門參加東亞超級聯賽，當時她在IG發文表示：

雖然比賽結束一個禮拜了，但還是會想念那幾天熱血沸騰的感受，明年再戰東超！我愛領航猿！

對於琁琁陷入感情風波，領航猿啦啦隊尚未回應。

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