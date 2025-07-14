31歲女星不敵胃癌離世　抗癌期間堅持完成遺作　展現驚人意志

韓演員姜瑞夏不敵胃癌病魔，於2024年7月13日下午1點30分（當地時間）病逝，享年31歲。消息由其所屬經紀公司MCN Insight證實，並指出她在完成第二輪化療後健康急轉直下，最終在家人陪伴下離世。靈堂設於首爾盤浦洞天主教首爾聖母醫院，將於16日上午出殯，安葬於故鄉慶尚南道咸安的家族墓地。



姜徐河的弟弟14日透過社群平台哀悼姐姐早逝，情緒激動寫下：「還是不敢相信這一切。明明妳自己在承受那麼大的痛苦，卻總是為別人著想，還擔心我。幾個月來吃不下飯，也堅持要我用妳的卡付帳，絕不讓我餓肚子。」他也透露，姊姊即使靠止痛藥勉強支撐，仍對身邊的人說「感謝你們」，這讓他相當不捨並深感羞愧：

「姊姊，妳真的辛苦了。希望在那邊沒有病痛，只有幸福。來世換妳當我妹妹，我一定會好好照顧妳。」



韓演員姜瑞夏不敵胃癌病魔，於2024年7月13日下午1點30分（當地時間）病逝，享年31歲。（IG@yewonyewoni）

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事實上，姜瑞夏即使身體狀況不佳，仍堅持完成電影《網內人》的拍攝工作，展現驚人毅力，該片也成為她最後的銀幕作品。據悉，她是在電影拍攝後期進入後製階段時感到身體異常，經檢查後確診胃癌，之後持續接受抗癌治療。

姜瑞夏畢業自韓國藝術綜合大學戲劇學院，2012年憑藉MV《漸行漸遠》進入演藝圈，並於戲劇《善巖女高偵探團》正式展開演員之路，之後參與多部人氣電視劇演出，包括《Assembly》、《獄中花》、《再一次初戀》、《胸腔外科—盜取心臟的醫生們》與《無人知曉》等，累積紮實演技與好評。她在社群上的最後身影仍保有燦爛笑容，也讓眾多親友與粉絲更加不捨。各界目前紛紛透過社群留言悼念，哀悼這位才華洋溢、充滿堅韌意志的年輕演員，離開得太早。

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