41歲視帝傳年底與拍拖13年女友秘婚後首露面　回應未正面否認傳聞

陳柏霖與小6歲女友庭瑄愛情長跑近13年，近期傳出將修成正果，兩人計畫於今年10月至12月間完成終身大事。昨（15）日陳柏霖出席活動，被問起該事，表示被傳出婚訊覺得莫名其妙，正要接著說下去時，一旁的經理人立刻跳出來即刻救援。



陳柏霖記者會上受訪。（聯合報授權使用／記者沈昱嘉攝）

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陳柏霖表示，遭傳婚訊自己也不知道為什麼，早上出門前完全沒有多想，到了現場被提醒才想起近期自己遭傳婚訊，他直說覺得莫名其妙，更笑說：「有（好消息）的話會和大家說呀！」並未回答是否即將結婚。

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昨出席面膜活動記者會，陳柏霖大方承認自己會送另一半面膜，且兩人上上個月才一起出遊。而傳聞中陳柏霖與庭瑄將選在兩人回憶之地紐西蘭舉辦婚禮，他在現場笑說：「冰島、紐西蘭都是很好的地方。」繼續迴避問題。

陳柏霖此次替品牌拍攝宣傳影片，化身記者與主播，他現場面對記者感嘆說道：「你們真的很辛苦！」但隨即補充：「受訪者也不簡單。」他指出，自己並沒有演過記者、主播，更笑說若是採訪必須提問敏感問題時，會先敷面膜維持好狀態，再度四兩撥千斤，岔開婚事話題。

陳柏霖與小6歲女友庭瑄憑電影《變身》一戲定情，拍拖13年感情穩定。（《變身》劇照）

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最後，陳柏霖指出，自己是這10年間才開始固定敷面膜，「拍戲、錄影容易曬傷、曬黑，面膜可以快速鎮定」。他指出因為經常在化妝前化妝師會先幫他敷面膜，敷完發現膚況真的差很多，才想說平常沒事在家也可以敷，但不會替另一半敷面膜、卸妝：

「每個人膚質不一樣，卸妝基本上都自己卸吧！」



陳柏霖出席面膜品牌活動。（聯合報授權使用／記者沈昱嘉攝）

陳柏霖近期遭傳將與交往13年的女友庭瑄結婚。（聯合報授權使用／記者沈昱嘉攝）

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